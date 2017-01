Proti komunistům byli, ale Chartu podepsat nechtěli. Proč?

Řada lidí, kteří se na činnosti Charty 77 podíleli a byli s ní blízce, ba nejblíže osobně propojeni, ji nikdy nepodepsala. Často to byli partneři a partnerky signatářů, kteří svojí zdrženlivostí chtěli zajistit, že alespoň někdo v rodině bude ušetřen přímých represí, případně coby nositel oficiálního zaměstnání bude moci obstarat pravidelný příjem či nárok na důchod. Takto nepodepsaly třeba Kamila Bendová nebo Marie Vaculíková.



Podpis těchto nesignatářů tak byl svým způsobem obsažen v podpisu toho druhého, protože do chartistického dění a všeho, co s ním souviselo, byli tak jako tak vtaženi. Tento model ale na druhou stranu nebyl žádným pravidlem, podepsaly mnohé páry (např. Petr Uhl a Anna Šabatová), případně i lidé, jejichž rodinné zázemí bylo ještě složitější (např. v době podpisu samoživitelka tří dětí Marie Rút Křížková).

Ovšem ani v Chartě 77, která si zakládala na legalistickém přístupu a veřejném proklamování postojů, nikdo nikoho k podpisu nenutil. Nikdo tak nevyháněl Ivana Klímu od samizdatové práce ani ho nevykazoval ze společnosti, protože nepodepsal. Navíc platilo, že na některé osoby zapojené do utajovaných či Chartě 77 prospěšných činností je lépe veřejně neupozorňovat. Jiřina Šiklová, která organizovala převoz knih z a do Československa, podepsala Chartu až poté, co celá síť byla dekonspirována.

Společenství odpůrců

Jeden ze zakládajících příběhů Charty 77 praví, že jejím ustavením vznikla platforma, která propojila doposud atomizované skupiny různým způsobem postižených odpůrců normalizačního režimu, kteří živořili v nemohoucí izolovanosti. Zvulgarizovanou zkratkou tohoto příběhu je představa, že Chartu podepsali lidé, kteří vlastně neměli co ztratit.

Zdaleka ne všichni kritici normalizačních poměrů ale byli nabídkou podpisu Charty 77 nadšeni. Protože ne pro všechny Charta představovala tu správnou nabídku konečně spolu s ostatními veřejně vyjádřit svůj postoj. Jako příklad programového nechartisty bývá pravidelně zmiňován Emanuel Mandler, ideové námitky k některým aspektům Charty 77 – ať už to byla její nesystémovost, nepřítomnost jasnějšího politického programu či třeba přílišné množství bývalých komunistických funkcionářů v jejích řadách – ale projevili i mnozí další.

