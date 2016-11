V rozhovoru pro list The New York Post o víkendu Trumpova exmanželka prohlásila, že se sama na diplomatický post navrhne. „Jsem odtud, čeština je má mateřština a každý mě zná. Jsem dost známá ve světě, nejen v Americe. Napsala jsem tři knížky a přeložili je ve 40 zemích do 25 jazyků. Jsem známá jako Ivana, fakt se nepotřebuju jmenovat Trumpová,“ dodala.



„Pokud (Ivana) přijde, bude vítána a bude pro ni lehké navázat s lidmi kontakt,“ řekl Prouza. „Rozhodně snadno lidi osloví a ve veřejné diplomacii může být velmi dobrá. Nečekám, že by někdo protestoval,“ citoval list českého diplomata.

Český premiér Bohuslav Sobotka v pondělí na Radiožurnálu připomněl, že v americké praxi nemusí být velvyslanec profesionálním diplomatem. „Řada prezidentů sem posílala své kamarády ze studií, spolužáky, spolupracovníky z Demokratické strany. Pokud by se paní Trumpová na to cítila a chtěla to dělat a prezident Trump se takto rozhodl, tak si myslím, že by to mohlo být takové hezké podtržení linky, která spojuje Česko s Trumpem,“ konstatoval premiér. Nový prezident USA podle něj „alespoň ví, kde leží Česká republika, byl tady a má sem silnou rodinou vazbu“.

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se v pondělí v Bruselu k šancím první Trumpovy manželky na diplomatickou kariéru v Praze odmítl vyslovit. „Tohle je v této chvíli naprosto na straně Spojených států. Já vůbec nevím, kdo všechno se tam přihlásil o podobný post a ani mi nepřísluší o tom spekulovat,“ prohlásil ministr před novináři.

Zlínská rodačka Ivana Trumpová, za svobodna Zelníčková, se za Trumpa provdala v roce 1977. Dnes sedmašedesátiletá Trumpová má s bývalým manželem tři děti - Donalda mladšího, Ivanku a Erika.