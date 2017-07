Britská policie řeší záhadu. Prst nalezený před sedmi lety v Londýně nikomu ‚nechybí‘

Britská policie hledá pomoc při řešení záhady lidského prstu. Apelovala tak již při identifikaci před sedmi lety, kdy byl prst objeven v Londýně. Nyní prosí o pomoc znovu.



Metropolitní policie tvrdí, že prst našel v prosinci 2010 pes ve čtvrti Bloomsbury. V okolí nebyly nalezeny žádné další lidské ostatky. Místo bylo blízko nedalekému náměstí Tavistock, kde 7. července 2005 zaútočil sebevražedný terorista v patrovém autobuse. Policie vyšetřovala, zda prst nepatří atentátníkovi nebo některé z obětí či přeživších, žádnou shodu ovšem nenalezla.



DNA z prstu také neodpovídala žádné pohřešované osobě. Jisté je jen to, že prst patří muži. Policista Tom Boon řekl, že dektivové nyní vyčerpali všechny možnosti pátrání. „Je to docela záhada. Nebyli jsme schopni zjistit, komu prst patří, a jak došlo k oddělení,“ dodal. Apeluje také na kohokoliv, kdo má nějaké informace, bez ohledu na to, jestli si myslí, že jsou malé a bezvýznamné, aby britskou policii kontaktoval.

„Bylo by skvělé po všech těch letech zjistit, komu patří,“ uzavřel Boon.