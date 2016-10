V posledních týdnech je počasí v Česku značně proměnlivé. Po rekordně teplé první polovině září následovalo téměř desetistupňové ochlazení a ke konci září se teploty opět vyšplhaly vysoko nad průměr.



V prvním říjnovém týdnu přijde opět prudké ochlazení, přes den by mělo být jen kolem 12 stupňů. „Teploty se dostanou hluboko pod průměr,“ uvedli meteorologové. Ve druhém a třetím říjnovém týdnu budou teploty opět postupně stoupat a budou i nadprůměrné, v závěru října se udrží kolem dlouhodobého průměru. Jako celek by měl být říjen teplotně průměrný nebo slabě podprůměrný. Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 3. října do 30. října je 8,8 stupně Celsia stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1974, kdy průměr činil 5,3 stupně Celsia. Naopak nejvyšší průměr zaznamenaly meteorologové v roce 1966, a to 13 stupňů.

Celý říjen bude srážkově nadprůměrný, přičemž průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období činí 37 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.