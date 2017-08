Průvod hrdosti gayů a leseb Prague Pride prošel centrem Prahy

PRAHA Z Václavského náměstí vyšel v sobotu po poledni průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride. Účastníci míří na Letnou, kde bude do večera hudební program. Průvod se začal řadit v dolní polovině Václavského náměstí. Účastníci zamířili nejdřív k soše svatého Václava, kterou obešli. Odtud se průvod vydal na svou trasu směrem k ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky, odtud do Revoluční, Řásnovky a Klášterské na Dvořákovo nábřeží a náměstí Curieových, pak přes Čechův most po schodech na Letnou.

„Průvod je karnevalovým průvodem. Je úplně v pořádku, že gayové a lesby, bi- a transgender lidé mají možnost jednou za rok se na pár hodin projít ulicemi, držet se za ruce, líbat se. Polovina lidí je mimopražských. Přijedou z vesnic a malých měst a konečně jsou sami sebou, tak jim tu možnost dejme,“ řekla ředitelka festivalu Kateřina Saparová.

Duhový průvod prošel pražskými ulicemi už posedmé. Zamířil na Letnou, kde pořadatelé do 22:00 připravili hudební program. Účastníci se začali řadit v dolní polovině Václavského náměstí. Ve 12:30 pak zamířili k soše svatého Václava, kterou obešli. Odtud se průvod vydal na svou trasu po ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky k nábřeží a pak přes Čechův most po schodech na Letnou.

Na akci dorazili zástupci velvyslanectví některých zemí i někteří politici. V čele průvodu šla primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která převzala záštitu. Festival a pochod v minulosti zaštítili i její předchůdci ve funkci. Mezi účastníky byly patronka internetové LGBT poradny, moderátorka Ester Janečková, či zpěvačka Olga Lounová.

Z alegorického vozu spadl muž, má lehké zranění Během průvodu hrdosti Prague Pride spadl odpoledne z alegorického vozu pětatřicetiletý muž. S lehčím zraněním byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Policie zatím řešila pouze drobné incidenty. Řekli to mluvčí pražské záchranné služby a policie Ondřej Franěk a Andrea Zoulová. "Muž spadl z alegorického vozu v ulici Řásnovka, s pravděpodobně lehkým zraněním byl odvezen do vojenské nemocnice," uvedl mluvčí. Podle Zoulové musela policie zasahovat zatím jen u drobných víceméně slovních potyček.

Na Václavském náměstí se objevilo i několik věřících, kteří proti pochodu protestovali a odsuzovali jinou sexuální orientaci. „To, že ses narodil jako homosexuál, je nesmysl. Narodil jsi se jako muž a muž touží po ženě. To, co vy nazýváte sexuálním poměrem, je ohavnost,“ snažil se přesvědčit zástup lidí s duhovými vlajkami muž s transparentem. Mnozí z účastníků průvodu se s ním vyfotilo a odměnili ho potleskem. Podle konzervativní iniciativy D.O.S.T. akci pořádají „homosexualističtí aktivisté“, kteří od společnosti „drze žádají respekt“. V jedné z ulic, která přiléhala k trase, pak na průvod čekala asi dvacítka extremistů.

Podle Saparové se Prague Pride za sedm ročníků stal už tradiční akcí a velkým letním festivalem, který do Prahy přitahuje i cizince. „Turisté Prahu milují, a LGBT turisté obzvlášť. Podle našich průzkumů čtvrtina návštěvníků (festivalu) přijede ze zahraničí. Praha tím může dávat navenek najevo respekt a vyjadřovat, že je to místo, které je otevřené všem,“ řekla Saparová. Podle ní velkou část účastníků průvodu tvoří heterosexuálové.

V průvodu jela desítka alegorických vozů. Zatímco v jiných městech bývají při podobných akcích k vidění vyzdobené kamiony, pražská vozidla jsou kvůli úzkým uličkám i nízkým trolejím malá. Letos je vyslalo několik firem a neziskových organizací. „Firmy se přestávají bát spojit své jméno s tématem LGBT a podpořit myšlenku rozmanitosti,“ řekla mluvčí festivalu Bohdana Rambousková.

Pořadatelé pamatovali i na rodiny s malými dětmi, postižené či seniory, kteří by čtyřkilometrovou cestu pěšky nezvládli. Přistavili pro ně vláček, od letenského schodiště na Letnou je možné se svézt autobusem. Na pláni pak začíná ve 14:00 hudební program, který potrvá do 22:00.

Duhový pochod hrdosti se poprvé uskutečnil v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něj bylo nutné proti tomuto jevu bojovat.