Které volby považují Češi za nejdůležitější? Prezidentské a komunální, vyplývá z průzkumu

Volební hlasování v ČR | foto: Lidovky.cz

PRAHA Lidé v Česku za nejdůležitější volby považují hlasování o místních zastupitelstvech, téměř stejně důležité jsou pro ně prezidentské volby. Následují volby do Sněmovny a krajské volby. Výrazně menší důležitost lidé přikládají volbám do Senátu a Evropského parlamentu. V průzkumu provedeném těsně po letošních krajských volbách to zjistila agentura STEM.

Víc než 1050 účastníků průzkumu hodnotilo důležitost voleb na pětibodové škále. Čím vyšší číslo volbám přiřadili, tím bylo podle nich hlasování zásadnější. Komunální volby si ve druhé polovině října vysloužily průměrně 3,77 bodu, prezidentské 3,74 bodu. Průměr u obecních voleb proti průzkumu před dvěma lety klesl a u prezidentských mírně vzrostl a dostal se poprvé za dobu sledování od září 2012 nad hodnocení sněmovních voleb. CVVM: Volby by opět vyhrálo ANO, druhá by byla ČSSD Nižší důležitost než dřív lidé přisoudili sněmovním volbám s průměrem 3,63 bodu a krajským volbám, které dostaly v průměru 3,4 bodu. Pokles průměru na 2,54 bodu zaznamenaly volby do Senátu a na 2,53 bodu hlasování o europoslancích. „Pokud porovnáme důležitost, jakou lidé přisuzují různým volbám, s tím, jaká je skutečná volební účast, vidíme jasnou souvislost,“ uvedli autoři průzkumu. Poukázali na to, že nejnižší účast je ve volbách do Senátu a Evropského parlamentu a naopak nejvyšší byla v roce 2013 v prezidentských volbách, kdy lidé poprvé volili hlavu státu přímým hlasováním. V senátních volbách letos v říjnu hlasovalo 15,4 procenta voličů. Obou kol přímé prezidentské volby v roce 2013 se zúčastnilo kolem 60 procent voličů.