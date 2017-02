Průzkum: prezidentem Francie by se stal Macron. Drivě by porazil Le Penovou

První kolo podle Opinionway vyhraje Le Penová s 26 procenty hlasů a Macron skončí druhý se ziskem 23 procent. Kdysi favorizovaný kandidát umírněné pravice François Fillon, který kvůli aféře ohledně nakládání s veřejnými financemi čelí tlaku na odstoupení, by podle průzkumu skončil třetí s 20 procenty. Třetí místo by pro Fillona znamenalo konec prezidentských ambicí, neboť do rozhodujícího druhého kola postoupí jen dva kandidáti.



V květnovém duelu by pak Macron obdržel 65 procent hlasů, zatímco Le Penová 35 procent, uvedl Opinionway.

Průzkumy veřejného mínění dosud pro první kolo shodně favorizovaly Le Penovou, současně jí ale v druhém kole volby předpovídaly konečnou porážku.