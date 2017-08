Z Macrona je po 100 dnech zklamaná třetina Francouzů, vyplývá z průzkumu

PAŘÍŽ Tři měsíce poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron nastoupil do své funkce, vyjádřila více než třetina Francouzů zklamání z jeho dosavadního působení. Vyplývá to z průzkumu institutu Elabe, o kterém informovala agentura AFP.

Zatímco 36 procent dotázaných řeklo, že jsou „zklamaní“ z prezidentových dosavadních kroků, polovina respondentů uvedla, že je příliš brzy na to, aby Macronovu politiku hodnotila. Za uspokojivé dosavadní působení centristické hlavy státu označilo 14 procent oslovených lidí.



Popularita francouzského prezidenta začala v průzkumech klesat už v červenci. V anketě institutu Ifop zveřejněné na konci července jeho práci schvalovalo 54 procent lidí. Na počátku srpna to bylo podle průzkumu institutu YouGov už jen 36 procent respondentů.

Podle francouzských médií pokles Macronovy obliby souvisí mimo jiné s připravovaným zákonem o reformě trhu práce a se zákony o etice ve veřejné správě.

Podle aktuálního průzkumu agentury Elabe věří jen 60 procent lidí, tedy o osm procentních bodů méně než v červenci, že může Macron „opravdu něco změnit“. Že je současný šéf Elysejského paláce „schopen zreformovat zemi“ věří 54 procent oslovených, tedy o pět procentních bodů méně než před měsícem.