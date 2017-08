První dáma řekne, kolik má Zeman podpisů na kandidaturu a vzpomínání na velkou vodu

PRAHA Jak to vypadá, dva prezidentští kandidáti jsou už jasní. Do voleb na začátku příštího roku by měl jít současný prezident Miloš Zeman a textař a podnikatel Michal Horáček. Oba mají už dostatek podpisů. Jiří Drahoš podle svých slov k hranici 50 tisíc nemá daleko.

Zeman a podpisy. Omluvu spisovateli Ferdinandu Peroutkovi, zrušení kontrol na Pražském hradě nebo audit hospodaření Hradu slibuje kandidát na prezidenta Michal Horáček. Svůj plat by také chtěl věnovat do zvláštního fondu, který by byl určen na pomoc seniorům. Horáček to v úterý řekl na tiskové konferenci. Dnes bude vykládat o svých plánech manželka prezidenta Ivana Zemanová. Briefing v sídlo SPO se má týkat aktuálního stavu podpisů pod peticí za opětovnou kandidaturu Miloše Zemana na prezidenta ČR.



Senát o Srpovi. Dnes dopoledne také proběhne schůze Senátu, která má na programu mimo jiné návrhy na zavedení tříměsíčního ošetřovatelského volna, předlohu zpřísňující postihy za nelegální provozování taxislužby nebo nový zákon o kontrole veřejných financí, který má vazbu na rozšíření pravomocí NKÚ. Senátoři se mají věnovat také návrhu prezidenta na zvolení Karla Srpa do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.



Zaplavená Praha. Výstavou nazvanou „15 let od povodně“ si hlavní město připomíná ničivé záplavy, kterým Praha v roce 2002 čelila, a které zcela změnily pohled na způsoby ochrany před velkou vodou. Na dvaceti panelech umístěných v parku Kampa si lidé mohou prohlédnout dobové velkoformátové fotografie a zavzpomínat na dobu, kdy se metropole bránit přírodním katastrofám podobného rozsahu teprve učila a přesto v těžké zkoušce obstála. Výstavu odnes otevře primátorka Adriana Krnáčová.



Brexitové představy. Britské ministerstvo pro odchod z EU by měl představit svou představu o budoucím režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Britská strana by měla do 21. srpna zveřejnit poziční dokumenty před zahájením dalšího kola jednání s EU o brexitu, které začne 28. srpna.