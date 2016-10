První den voleb přilákal zhruba pětinu voličů, tedy obdobně jako před čtyřmi lety. Zájem o hlasování byl podle informací z volebních komisí rozdílný. V některých z míst, v nichž se souběžně s regionálními volbami konají i volby senátní, část lidí vybírala jen krajské zastupitele, zástupce do horní parlamentní komory volit nechtěla.

Radnice, volební komise a policie problémy vesměs nezaznamenaly. V Ústeckém kraji ale působila zmatky mezi voliči situace kolem hnutí Severočeši.cz, jehož zmocněnkyně dala odvolat všechny kandidáty pro krajské volby. Lidé se volebních komisařů ptali, zda mohou hlasovat pro senátorské kandidáty hnutí Alenu Dernerovou na Mostecku a Jaroslava Doubravu na Ústecku. „Volby jsou podle mého názoru zmatečné. Do poslední chvíle jsme vysvětlovali, že odvolání krajské kandidátky nemá se senátními volbami nic společného,“ řekla k tomu Dernerová.

Dohru u přestupkové komise asi bude mít případ s oblečením jednoho ze členů okrskové komise v základní škole ve Staré ulici v Brně. Měl na sobě tričko s rudou hvězdou, srpem a kladivem, což tajemník městské části Brno-střed Petr Štika považuje za porušení zákona. Muž se odmítl podle tajemníkových informací převléknout i potom, co mu koupil tričko jiné.

Mezi prvními v pátek volil předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Pro jeho uskupení jsou regionální volby premiérou, může tedy jen získat. „Myslím si, že to bude asi těsný souboj, aspoň to tak vypadá, i když ty preference se samozřejmě mění. Ale kdybychom vyhráli v pěti krajích, tak by to bylo celkem fajn,“ uvedl Babiš po tom, co odevzdal svůj hlas v Průhonicích u Prahy.



Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka mezi voliči po přestěhování ze Slavkova u Brna do Prahy-Stodůlek chyběl. „Skutečně bych byl rád, aby lidé svého práva hlasovat využili, protože se jedná o veřejné služby, které se dotýkají jejich života,“ řekl dnes premiér.

Sociální demokraté ve volbách obhajují nynější dominantní postavení v regionálních zastupitelských sborech, mají i hlavní slovo v horní parlamentní komoře. Sobotka již před časem uvedl, že za úspěch by považoval, pokud by ČSSD udržela nejsilnější pozici v krajích i nejsilnější senátorský klub.

Skutečnost, že se nynější volby nesou zejména v duchu souboje ČSSD a ANO, zpochybnil předseda KSČM Vojtěch Filip, který volil v Českých Budějovicích. Poukázal na to, že volby takto prezentovali hlavně předsedové obou těchto politických uskupení. Komunisté jsou součástí koalic ve většině krajů, v Ústeckém mají hejtmana.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek odevzdal hlasovací lístek v Náchodě. Věří, že lidovci nyní získají více krajských mandátů, posílit chtějí také v Senátu.



Šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek soudí, že volby jsou především o svobodě. „Občané vyjádří svůj názor, zda si přejí další posun k autokratičtějšímu řízení společnosti,“ řekl, když odvolil v Bechyni na Táborsku. Předseda ODS Petr Fiala, který volil v Brně, zase doufá, že volby ukončí nadvládu ČSSD v krajích. Na to, že volby nejsou o výši důchodu, ale o lepších silnicích, školství a zdravotnictví, upozornil předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík po hlasování v Suché Lozi na Uherskohradišťsku.

O místa 675 krajských zastupitelů aktuálně usiluje přes 11.800 kandidátů. Na jedno místo v regionálním zastupitelském sboru tak připadá více než 17 uchazečů. V souboji o 27 senátorských křesel zůstalo 233 adeptů, tedy téměř devět kandidátů na jedno místo. Výsledky voleb navíc napoví stranám, jak si u voličů stojí před sněmovními volbami v příštím roce.