‚První, druhá.‘ McCartney ‚rozdal čtyři‘ a nahrál bicí na album Foo Fighters

Dave Grohl, frontman Foo Figheters se pochlubil, že budou mít na albu největší popovou hvězdu na světě. Kapela pozvala Paula McCartneyho, aby na skladbu nového alba „Concrete and Gold“ nahrál bicí. Ten svolil, přišel do studia, „rozdal čtyři“ a na druhý pokus bylo hotovo.

Kytarista a zpěvák Beatles Sir Paul McCartney není „žádná překvapivá hvězda“ na našem albu, zažertoval Dave Grohl, frontman a zpěvák kapely Foo Fighters. V minulosti hrál na bicí v Nirváně po boku Kurta Cobaina.

Kapela Foo Fighters pozvala Paula McCartneyho, aby nahrál bicí na skladbu jejich nového alba „Concrete and Gold“ (Beton a zlato). Skupina v rozhovoru pro ET Canada odhalila zákulisní informace, jakým způsobem McCartney bicí na skladbu nahrával.

„On je super chlap, nejhezčí osoba na planetě. Tu skladbu před nahráváním ani neslyšel. Přišel do nahrávacího studia a Dave mu píseň v rychlosti akusticky představil. Sednul si k připravené bicí soupravě a nahrál to na první dva pokusy. Seděl jsem vedle něj s paličkou v ruce a dirigoval,“ přiblížil průběh nahrávání člen kapely Foo Fighters.



McCartney je multiinstrumentálně nadaný. Kromě kytary a zpěvu ovládá hru na piáno, baskytaru, trubku, ukulele, flétnu, varhany i bicí.

Paul McCartney už v minulosti spolupracoval s Grohlem a dalšími dvěma členy Nirvany. S basistou Kristem Novoselicem a současným kytaristou Foo Fighters Patem Smearem. Podíleli se na skladbě Cut Me Some Black do filmu Sound City, režírovaného Davem Grohlem, z roku 2013. McCartney také zahrál s Grohlem, Novoselicem a Smearem píseň na koncertu na počest obětem hurikánu Sandy v New Yorku v roce 2012.

Album „Beton a zlato“ vyjde 15. září. Foo Fighters jsou momentálně na koncertní šňůře po Evropě, Americe i Asii. V rámci turné se 27. června zastavili také v Praze. Poslední album „Saint Cecilia EP“ vydala kapela v roce 2015.

Klip k písni Run, která je na novém albu.