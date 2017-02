První Trumpem nařízený úder: ‚Téměř všechno se pokazilo‘. Zahynul SEAL i 8letá Američanka

Při útoku, který se uskutečnil v jižním Jemenu v neděli, zahynul člen nejelitnější americké speciální jednotky SEAL Team 6 a také osmiletá Američanka Nawar Anwar Al-Awlakiová. Kromě toho bylo zraněno několik amerických vojáků, z toho jeden vážně, zemřeli tři vysoce postavení členové al-Káidy a 14 jejich bojovníků. Umíraly však i ženy a děti.

V pondělí ministerstvo obrany oznámilo, že mrtvým SEALem je šestatřicetiletý důstojník William „Ryan“ Owens. „Službě našemu národu byl při plnění svých povinností plně oddán. Svoji vojenskou službu vykonával s noblesou,“ řekl ministr obrany James Mattis. Owens pocházel z Peorie v Illinois, k námořnictvu se dal už v roce 1998. Byl mnohokrát vyznamenán, včetně dvou Bronzových hvězd za hrdinství v boji.



Konvertoplán Osprey při přistání havaroval

Nedělní úder v Jemenu, kde dosud Američané k útoku používali hlavně drony, řídilo supertajné velitelství Joint Special Operations Command. Cílem mise bylo zajištění důkazů - zejména počítačů z tábora al-Káidy v jižním Jemenu u města al Bayda. Američané doufali, že na počítačích najdou podrobnosti o plánovaných útocích al-Káidy.

„Pokazilo se však téměř všechno,“ řekl v úterý NBC pod podmínkou anonymity vysoce postavený zdroj z armády. Ten potvrdil oficiální zprávu Pentagonu, že při útoku přišli Američané o konvertoplán s překlopnými rotory MV-22 Osprey. Podle zdroje NBC přistál příliš tvrdě, na palubě se zranilo několik vojáků, z toho jeden těžce. Osprey byl tak poškozený, že ho museli nechat na místě a přivolat stíhačku, která bombami stroj zničila.

Ministr utekl ze slavnostní večeře

SEAL Owens byl zabit při přestřelce na zemi. Situace byla podle zdroje NBC natolik kritická, že ji ministr Mattis musel „utéct“ řešit zpět do Pentagonu uprostřed jedné z největších a nejprestižnějších společenských akcí ve Washingtonu - Alfalfa Club Dinner.

Po přestřelce zůstalo v táboře mnoho mrtvých včetně neozbrojených civilistů. Jednou z mrtvých je osmiletá americká občanka Nawar Anwar Al-Awlakiová, známá také jako Nora. Šlo o dceru v USA narozeného klerika, jednoho z vůdců al-Káidy, který zahynul v Jemenu po úderu dronu v roce 2011. Šlo tehdy o první schválený úder bezpilotního prostředku na amerického občana.



Anwar al-Awlaki na snímku z roku 2008.

Anwar al-Awlaki byl pokládán za „hvězdu“ al-Káidy na sociálních sítích a byl jedním z nejvážnějších kandidátů na převzetí šéfování celé teroristické organizace (Usáma bin Ládin byl zabit členy SEAL Team 6 šest týdnů před al-Awlakiho smrtí). Podle Pentagonu al-Awlaki řídil mnoho teroristických útoků proti občanům Spojených států. Proto byl útok na něj z dronu i právně ospravedlnitelný, jak vyplynulo z v roce 2014 odtajněného memoranda armády a CIA.

Jeho dceru Nawar v neděli v půl třetí ráno místního času zasáhla kulka do krku. Dívka vykrvácela o dvě hodiny později. Pentagon obhajoval velký počet civilních obětí tím, že na vojáky střílely i některé z žen v táboře. Dědeček dívky Nasser al-Awlaki, bývalý jemenský ministr zemědělství, však NBC řekl odlišnou verzi událostí. „Moje vnučka byla zavražděna, když byla se svojí matkou a dalšími dětmi, z nichž několik zemřelo, v domě,“ řekl al-Awlaki.

„Postříleli všechny uvnitř“

„Oni (SEALové - pozn. red.) pak vtrhli do vedlejšího domu a postříleli všechny uvnitř, včetně žen. Podle našich předpokladů byla jejich cílem žena, o které se domnívali, že je s al-Káidou. My o ní jen víme, že to byla učitelka,“ dodal al-Awlaki. Podle něj jeho dcera s malou vnučkou žily v jemenském hlavním městě San’á, odkud však utekly před těžkým bombardováním.

Americké speciální jednotky SEAL ve vrtulníku Blackhawk.

Vdova po Anwar al-Awlakim vyvázla z útoku s lehčím zraněním, zahynul však jeho švagr. Údaje o celkovém počtu mrtvých jsou nejasné. Pentagon uvádí tři zabité vysoce postavené členy al-Káidy, 14 bojovníků a „množství“ civilistů. Podle Nassera al-Awlakiho se v táboře našlo až 59 těl.

Proč k útoku došlo? Podle armádního zdroje NBC je al-Káida v Jemenu „zřejmě silnější, než v jakékoliv jiné zemi. USA se v posledních třech letech snaží na ně útočit z letadel, lodí a dronů.“ Nedělní úder provedly speciální jednotky ze základny v Džibutsku. Na útoku se podílely i bitevní vrtulníky AH-64 Apache.



Sporný výsledek operace však podle expertky na terorismus z Fordhamova Univerzitního Centra Karen Greenbergové masivně využije propaganda al-Káidy. Zejména smrt osmiletého dítěte. „Uvedou, že USA prostě nestačilo zabít al-Awlakiho, ale že musí vyvraždit celou rodinu.“



Při úderu z dronu zahynul 16letý syn

Nawar totiž není jediným al-Awlakiho dítětem, které omylem zahynulo při útoku. Dva týdny po svém otci zemřel v roce 2011 i 16letý syn Abdulrahman, také americký občan. Podle Pentagonu byl „ve špatnou dobu na špatném místě.“ Nacházel se poblíž cíle - vůdce al-Káidy-, na kterého mířila raketa z dronu.

Podle Greenbergové al-Káida smrt dvou al-Awlakiho dětí k propagandě už využívá. Krátce po útoku se na sociálních sítích objevila řada snímků těl mrtvých žen a dětí, včetně zkrvaveného těla osmileté Nawar. Doprovázejí je popisky jako „masakr“, „chladnokrevná vražda“ a obviňují SEALs, že nemají srdce.