Páteční předpremiéry filmu se v Číhošti zúčastnilo kolem stovky lidí.



Projekce se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie, dějišti událostí spojených se „zázračným“ pohybem oltářního kříže v prosinci 1949, které Toufara krátce nato stály život. Promítací plátno bylo umístěno mezi oltářem a místem v podlaze, kde jsou od loňského 12. července v kovové schráně uloženy Toufarovy ostatky.

Toufarova praneteř Jitka Cvetlerová, která byla mezi hosty, uvedla, že loňské události spojené s návratem Josefa Toufara do Číhoště pro ni představovaly hezký konec tohoto smutného příběhu. „Takže dneska jsem na to připravená, že mě to snad nezlomí,“ řekla před promítáním. Mezi diváky byly i svědkyně „zázraku“ a lidé, kteří se podíleli na vyhledání ostatků kněze.

Toufar zemřel 25. února 1950 po krutém vyslýchání příslušníky StB, kteří ho nutili k přiznání, že pohyb kříže zinscenoval. Tělo pod nepravým jménem skončilo v hromadném hrobě v pražských Ďáblicích. Ostatky byly vyzvednuty předloni. Katolická církev už také zahájila proces Toufarova blahořečení.

Roman Vávra se příběhu číhošťského faráře věnoval už v dokumentu Mrtvolu sprovoďte ze světa zachycujícím události od hledání Toufarových ostatků po jejich slavnostní uložení do nového hrobu v Číhošti. „Životní osud pátera Toufara a vedle toho, troufám si říci, přátelství s Milošem Doležalem,“ zdůvodnil Vávra výběr látky, jíž se zabýval čtyři roky. Nový Vávrův dokumentární film přibližuje Toufarův život. Téměř hodinový snímek obsahuje hrané scény, které byly natočeny na autentických místech, i v kostele a na faře v Číhošti. Nechybí vzpomínky svědkyň číhošťského „zázraku“. Tvůrci také využili záběry StB pořízené s páterem Toufarem v číhošťském kostele krátce před jeho smrtí a rekonstrukci výpovědi příslušníka StB Roberta Skerla přítomného u posledních momentů Toufarova života.

Snímek vznikl v brněnském studiu České televize. Premiéru bude mít 29. listopadu v ČT2.