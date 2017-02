Zlomené srdce? Existuje, ale nevíme, čím je to způsobené, říká kardiolog Veselka

Ještě před deseti lety by podobný zákrok znamenal několikahodinovou operaci, pacient byl byl v kompletní narkóze, lékaři by mu otevřeli celý hrudník, vypreparovali srdce a zapojili mimotělní oběh. Dnes zavede kardiolog pacientovi do třísla hadičku a skrz stehenní tepnu a aortu v ní dopraví novou chlopeň až do srdce. Ta se tam rozvine a okamžitě začne pracovat místo té nefunkční.

Bez komplikací může celá operace trvat pár desítek minut a pacient jde po třech dnech domů po svých. Během operace na sále panovala soustředěná, klidná atmosféra, lékaři spolu komunikovali anglicky (dorazila supervize z ciziny) a na velkých monitorech sledovali pulsující pacientovo srdce, které právě dostávalo novou životní šanci. Vedle toho, že je Josef Veselka prvotřídní kardiolog a ve svém oboru uznávaná kapacita, řadí se už léta mezi náruživé běžce – stejně jako mnozí přední lékaři.



Byl jste dneska běhat?

Spíš je otázka, jestli půjdu. Ráno přicházím do práce ve čtvrt na osm, takže chodím sportovat spíš po práci, večer za tmy, nejčastěji do parku na Ladronku. Ale dneska je tam tak ošklivě, že to zvažuju.

Vždycky běháte venku?

Ano, do posilovny bych běhat nešel. Je pravda, že jsem si asi před dvěma lety pořídil běhací pás domů, ale vůbec mě to na něm nebaví. Ten přichází ke slovu opravdu jenom výjimečně, není to ono.

Operujete v duchu, když běžíte?

To je různé. Nejčastěji mám sluchátka, pouštím si hudbu a to pak skutečně nejvíc přemýšlím o práci. Nebo poslouchám audioknihu. Běžím a soustředím se na mluvený text. Ale samozřejmě se stává, že se začnu zaobírat nějakými myšlenkami a zjistím, že deset minut vůbec nevnímám. A třetí možnost je, že si sluchátka neberu. To chci přemýšlet, protože mám nějaký problém, který potřebuju vyřešit.

Průběh operace

A jde to líp? Běhání prý pomáhá kreativitě, myšlení.

Podle toho, jak jsem unavený. Do deseti kilometrů to určitě pomáhá, běh je monotónní pohyb, při kterém jsem uzavřený sám do sebe a přemýšlet jde dobře. Ale jakmile je to nad deset kilometrů, tak tělo začne šetřit energii a ubere i na přemýšlení. To si říkám: „Ježišmarjá, vždyť já už bych teď ani nic nespočítal.“ Tak už jen mechanicky běžím a koukám do krajiny.

Které audioknihy si pouštíte?

Teď jsem si pouštěl Pravidla moštárny od Johna Irvinga. Do toho jsem se úplně zamiloval. Před mnoha lety jsem tuhle knížku začal číst o dovolené, ale nějak mě to nechytlo. Já jsem v podstatě dost netrpělivej člověk. U četby beletrie mi dělá problém soustředění, popisy klidně přeskakuju. Takhle nemůžu a najednou je ta knížka daleko lepší, než kdybych ji četl, vnímám, jak skvěle Irving pracuje s jazykem, jak staví věty, hraje si s postavami, má nenápadný, geniální humor.

Říká se, že rozum sídlí v mozku, láska v srdci. Proč zrovna tam?

To opravdu netuším. Jediné vysvětlení je snad v tom, že když podléháte silným emocím, srdce se vám rozbuší. Tak možná proto. Ale jinak tam žádnou racionální souvislost nevidím.

A když se z lásky srdce svírá, co se to děje?

To jsou jen nervy. To nemá se srdcem nic společného, protože v srdci nervy nejsou.

Taky říkáme, že máme zlomené srdce. Může se stát něco takového?

To zase ano. A dokonce existuje cosi, co se jmenuje tako-tsubo kardiomyopatie neboli syndrom zlomeného srdce. Trpí tím jenom ženy, nejčastěji v sedmé dekádě života. Diagnózu vytvořili Japonci, tako-tsubo je nádoba na uchovávání chobotnic. Má tvar široké vázy s úzkým hrdlem a to srdce má pak v určité fázi své činnosti skutečně podobný tvar. Tento syndrom má mortalitu dvě až tři procenta a nevíme přesně, čím je to fyziologicky způsobené. Víme jen, že příčinou té změny je silný stres, jak psychický, tak fyzický.

Portrét Josefa Veselky

A co velký nával štěstí? Říkalo se, že srdce architekta Jana Kaplického, který zemřel v den narození dcery, neuneslo tak velkou radost.

Je to možné. Je to velká emoce a ta s sebou nese rizika. Ale mnohem, mnohem častější jsou to negativní zážitky. Speciálně u té tako-tsubo kardiomyopatie, tam je to vždycky z velkého žalu, třeba z úmrtí, pohřbu, ztráty většího množství peněz, ale třeba i velké fyzické bolesti způsobené úrazem nebo operací.

Celý rozhovor se špičkovým kardiologem Josefem Veselkou o tom, proč se Češi nebojí infarktu, na co myslí, když při běhání, a o tom, jak vypadá zlomené srdce, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 17. února.

V magazínu dále najdete:



Jaký retro nábytek letí: modernismus, brusel nebo 80. léta? Kousky, které kdysi bývaly v téměř každé domácnosti, jsou dnes drahocenné antikvární kusy.