Psal si s Bílým domem jako Trumpův zeť. Vtipálek napálil americké úředníky

WASHINGTON Nejmenovanému vtipálkovi se pomocí pouhých emailů povedlo ošálit některé vysoké představitele v Bílém domě a díky tomu si z nich vystřelit. Přes email je přesvědčil, že je jiným úředníkem, jindy dokonce, že je zeť Donalda Trumpa Jared Kushner. O případu píše server CNN.

Serveru CNN se podařilo sehnat i přepis konverzace. „Tome, ke konci sprna pořádáme takové menší soaré,“ napsal vtipálek, vystupující jako Jared Kushner, poradci pro národní bezpečnost Tomu Bossertovi. „Bylo by skvělé, kdyby si mohl přijít, slibuji ti, že jídlo bude alespoň srovnatelné s tím, co jsme jedli v Iráku. Měl by to být fajn večer.“

Nic netušící Bossert pozvání bez váhání přijal. „Díky, Jarede. S takový slibem to nemohu odmítnout,“ napsal Bossert falešnému Kushnerovi. Navíc mu ve zprávě nabídl svou soukromou emailovou adresu.

Na dotazy médií Bossert nereagoval. Sám vtipálek, který zaslal celou konverzaci CNN, se podivil nad tím, že Bossert se svou expertízou na email vůbec odpovídal.

Představitelé Bílého domu uznali, že podobné události zaznamenali a hodlají se jimi vážně zabývat. „Bereme velmi vážně vše související s kyberbezpečností a budeme tyto případy nadále prověřovat,“ řekla mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová.

Podobné zkušenosti s falešnými autory emailů mají například bývalé šéf kampaně Hillary Clintonové John Podesta. Podobné „fake“ konverzace údajně přiživily i vzájemnou antipatii mezi ředitelem odboru komunikací, který nedávno rezignoval, Anthony Scaramuccim a bývalým personálním šéfem Bíleho domu Reince Priebusem. Stejně se nachytal i Trumpův maldší syn Eric.

Sám vtipálek, který své konverzace zveřejňuje na twitterovém účtu @SINON_REBORN, se popisuje jako „líný anarchista“.

I wished Jon Huntsman Jr all the best. He seems enthusiastic about his new role. pic.twitter.com/ITyjxDsYhL — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 21. července 2017

Podle expertů na internetové zabezpečení tyto případy jen ilustrují jak zranitelní Američané – včetně těch na nejvyšších postech – zůstávají vůči takzvanému „spear-phisingu“. To je proces, kdy jsou počítače úředníků napadeny skrze nerozvážné otevírání stránek úředníky, kteří pak vystavují vládní počítače a systémy riziku úniku.

V žádném z těch případů žádný z vysoce postavených představitelů sice na žádný odkaz neklikli, proto se nejednalo o tak vážné pochybení, nicméně spear-phising začíná často právě tak, že se hacker vydává za jinou osobu.