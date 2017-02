Psí poslání je nechat se utopit? Kontroverzní video by ale mohlo být falešné

Video začíná záběry na Hercula, kterého drží jeho ošetřovatel. Psovi se do vody nechce, očividně se bojí, ale ošetřovatel ho tlačí a nenechá ho vylézt zpět nahoru. Pak je střih a záběr, kde je vlčák u zdi smeten vlnou pod vodu. V tomto případě by jasně šlo o špatné nakládání se zvířaty, ale celá věc se může mít úplně jinak.



Podle nového vyjádření American Humane jde o podvrh za účelem vyvolat obecné pobouření. Dvě scény ukázané na videu byly údajně točeně v jinou denní dobu, možná dokonce jiný den. Zároveň organizace oznámila, že si filmaři vybrali pro tyto záběry Hercula hlavně proto, že má rád vodu. Na točení scén v rozbouřené vodě byl předtím připravován šest týdnů a na place byla zavedena různá bezpečnostní opatření. Společnost závěry údajně postavila na nezávislém průzkumu a výpovědích svědků. Jediné pochybení shledává v tom, že se při první scéně mělo počkat či se chovat šetrněji, neboť pes byl pod „velkým momentálním stresem“.

Naproti tomu již tradičně stojí organizace na ochranu zvířat PETA, která apelovala na diváky, aby film bojkotovali. K tomu se přidaly i jiné organizace. Video by mělo být jasným důkazem o tom, co se konalo. Herce, který by nechtěl nějakou scénu točit, taky nebude nikdo do záběru silou postrkovat. Podle štábu a herců bojkot filmu citelně uškodil a v jejich vyjádření se mimo jiné píše: „Lidé, kteří video vypustili, na to čekali patnáct měsíců a učinili tak pár dnů před premiérou. Z toho se dá vyvodit jasný záměr co nejvíce film poškodit.“ Herec Dennis Quaid řekl pro Entertainment Tonight: „Byl jsem tam. Žádné špatné jednání se zvířaty se nedělo.“

Snímek psí poslání režiséra Lasse Hallströma vypráví o věrném mluvícím psovi . Ten nachází smysl své existence v lidské radosti, ke které jim sám svou přítomností napomáhá. Příběh se odehrává během pěti desetiletí, kdy nás pes neúnavně provede lidským životem svého páníčka. Ačkoliv se pes za tu dobu reinkarnuje do mnoha podob, splynutí duší s člověkem jménem Ethan přetrvává, protože každý pes jde do nebe, ale jen když splní své poslání. Film je na motivy knižního bestselleru Bruce W. Camerona.