Kampaň Trumpa mě přišla že se chce starat hlavně o USA a už nechce zasahovat do okolí, že si máme v EU řešit problémy sami nepovažuje tak důležité NATO a podobně je to tak nebo chce daleko více ovlivňovat svět? Pokud se chce soustředit na USA jsme jako Evropa schopni převzít za sebe odpovědnost?

Jakub El-Ahmadieh: (9.11.2016 13:12)

Dobrý den, Trump skutečně takto vystupoval, ale na druhé straně se stavěl do pozice silného lídra, který bude ničit protiamerické hrozby v zárodku (tedy i v zahraničí). Je pravdou, že pokud by USA skutečně výrazně omezily svou přítomnost v NATO (což já osobně neočekávám), byl by to pro Eropu potenciálně velký problém a výzva k řešení. Bylo by to ale vzhledem k současné situaci v Evropě velmi složité.