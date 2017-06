Britové se bouří proti koalici s irskými unionisty. Petici už podepsalo na 700 tisíc lidí

Svůj úmysl sestavit menšinovou vládu s podporou DUP, oznámila premiérka Mayová novinářům ve svém projevu v pátek po ohlášení výsledků voleb, ve kterých Konzervativní stana ztratila většinu v parlamentu. Od té chvíle strana o této koalici se severoirskou stranou vyjednává.

Autoři petice, o které informoval web deníku Independent, kritizují vznik této koalice především kvůli nábožensky konzervativním postojům, které PUD zastává v otázkách, jako jsou potraty, homosexualita nebo změna klimatu. Podle tvůrců petice, která bude po shromáždění 1 milionu podpisů poslaná premiérce, chce totiž DUP například zakázat potraty, legalizovat diskriminaci vůči homosexuálům nebo opět zavést trest smrti. Chce prý rovněž, aby byl ve školách vyučován kreacionismus, tedy roli Boha při vzniku živočišných druhů, jako vědecký fakt.

Někteří kritici také obviňují Mayovou, že upřednostňuje zájmy strany před zájmy země, a to především proto, že by tato kalice ohrozila snahu britské vlády řešit obtížnou situaci v Severním Irsku. Zde se britská vláda dlouhodobě snaží vypořádat s nevraživostí mezi protestanty a irskými katolíky. Komentátoři se proto obávají, že tímto krokem by vláda ztratila své neutrální postavení v řešení konfliktu, jelikož DUP stojí na straně protestantů. To podle některých mohlo dokonce ohrozit mír v oblasti.