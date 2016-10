Co ale s tím vším množstvím, které se nikdy nestačí spotřebovat čerstvé? Jednoduše ho zkuste zavařit nebo si udělejte vlastní omáčky. Není totiž nic lepšího než si uchovat tu úžasnou chuť léta i ve studených zimních dnech.



Takto na sklonku babího léta jsou ovoce a zelenina v té nejlepší kvalitě, a tak je dobré začít trochu přemýšlet, co s tím vším. Sice je většina z těchto produktů dostupná i v zimě, ale jejich kvalita je nevalná a chuť se ani trochu nepodobá tomu, co známe z letních dní. Nejmarkantnější rozdíl je asi u rajčat. Já osobně mám hodně rád, když k rajčátku přivoním a cítím krásnou vůni, slunce a následně úžasnou šťavnatou chuť. To ovšem u rajčat, které koupíte mimo sezonu v supermarketu rozhodně nenajdete. Jsou mdlé, bez chuti a bez zápachu a nezbývá než těšit se zase na léto. Co si ale takhle udělat vlastní domácí kečup, chutnay nebo jiné omáčky?



Vykapaná rajčatová šťáva

Opravdu skvělá je vykapaná rajčatová šťáva z domácích rajčat. Vezměte rajčata, lehce rozmixujte, přidejte bazalku, kvalitní bílý ocet, sůl, třtinový cukr, vložte do utěrky, přivažte do ledničky na rošt a pod utěrku dejte mísu. Přes noc vykape výborná šťáva, která vás ráno parádně nakopne a ze zbytku si můžete udělat třeba rajčatovou marmeládu. Do rajčat přidejte švestky, cukr, chilli a zavařte krásnou marmeládu. Výborně se hodí k sýrům nebo právě ke zvěřině, ale může ji použít i do základu různých omáček. Chutná to velmi dobře a zachováte tu krásnu svěží chuť rajčat.



Jan punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, nyní působí jako šéfkuchař v Grand Cru.

Z rajčat doporučuji i domácí protlak nebo pyré, jelikož tam si výborně zakonzervujete chuť rajčat a zároveň máte skvělý základ na různé omáčky či dochucovadla. Už v minulé glose jsme zmiňoval zavařené papriky, jsou výborné, stačí je papriky spálit v troubě, oloupat, zakápnout citronem, přidat sůl a olej a zavařit. Uchováte tam tu pravou chuť paprik.



Velmi šikovná forma konzervace je sušení. Ať už se budeme bavit o sušených nebo polosušených rajčátkách naložených třeba v bylinkách a oleji nebo třeba o hroznovém víně. Zkuste si připravit domácí rozinky – vezměte hroznové víno bez pecek a usušte. O Vánocích se vám pak budou skvěle hodit na pečení. Nebo je dále můžete naložit do ovocného destilátu nebo rumu, a také používat do pečení nebo do různých horkých nápojů.

Z hrušek a jablek bývá výborné chutney. Stačí nakrájet jablka či hrušky, přidat cukr, trochu hruškovice a třeba citronový tymián a prohřívat asi půl hodinky než se rozpustí cukr. Dále nechte lehce probublávat další hodinu a půl a nalijte do sterilizovaných sklenic. Do chutnay můžete přidat i další ovoce, cibuli nebo různé bylinky či koření.

Co přidat do marmelády?

Již evergreenem jsou oblíbené marmelády. Samozřejmě jsou skvělé z meruněk, borůvek nebo malin, ale výbornou marmeládu lze připravit právě i třeba z jablek. Do tradičního receptu stačí přidat med, skořici, badyán a úžasná marmeláda je na světě.



Kupříkladu u nás v restauraci to vypadá jak v nějakém zavařovacím závodu, ale když chcete mít tu krásnou chuť ovoce a zeleniny po celý rok, jinak to zkrátka nepůjde. A pamatujte: u zavařování se fantazii meze nekladou, buďte kreativní, nebojte se kombinovat dvě či tři chutě, ale vždy se držte toho, že hlavní ingredience má být ta, která bude v chuti převládat.