PUNČOCHÁŘ: Smažák a hranolky jsou v Česku letní klasikou. Nešlo by to zdravěji?

Nedávno jsem byl na koupališti a celkem s hrůzou jsem sledoval, čím se v poledne lidé krmí. A co hůř, co dávají k obědu svým dětem. Největším hitem je už řadu let smažený langoš na přepáleném nelibě páchnoucím oleji. A tak jsem si říkal, jak je možné, že v dnešní době, kdy na nás všude vyskakuje zdravý životní styl.

Kdy nás každý poučuje jak jíst a nejíst, všichni jsou fajnšmekři a kuchaři, ale na tom koupáku je najednou všechno ta tam. Dá se to vůbec dělat jinak? A stojí o to vlastně někdo?



Dlouhá léta je to v případě letních kempů, rodinných koupališť a hospůdek u vody dokola ta stejná pohádka. Když na většině těchto míst dostanete hlad, vybírat si můžete zpravidla jen z nezdravých jídel jako je – smažený sýr, hranolky, langoš, párek v rohlíku, burgery a jiné polotovary. Ano, hlavní strava letních prázdnin je tak pro mnohé smažená, smažená a zase smažená. Jeden stánek vedle druhého, všichni jsou jak přes kopírák.



Smažák si tak u vody dodnes drží titul ultimátní letní klasiky, milují ho všichni a nejvíc přece děti! Bohužel i v mnoha restauracích se v menu pod slovy „jídlo pro děti“ skrývá smažený sýr nebo řízek s hranolky a kečupem. Na výlety k vodě nebo do letních kempů dneska jezdí všichni, otázka peněz tady tudíž podle mě nehraje významnou roli. Jak to tedy udělat lépe? Příjemným důkazem toho, že Češi mají chuť jíst na podobných místech kvalitněji, jsou především hudební (a samozřejmě gastronomické) festivaly. Na těch se stánky s jídlem pomalu ale jistě posouvají na úplně jinou úroveň a navíc před nimi stojí dlouhé fronty.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, nyní působí jako šéfkuchař v Grand Cru.

Když jsem se v červnu ocitl na ostravském Garden Food Festivalu, tak mi došlo, jakým fenoménem jsou třeba domácí burgery. Slova hambáč, hamboušek a hamburger jsem tam zaslechl snad tisíckrát. Každý se je snaží dělat po svém, otázkou zůstává, jestli dobře. Mnohdy z fantazie kuchařů vznikají zajímavé variace, jindy to ale taková sláva není. Já osobně tenhle hit nepřipravuju vůbec, sám si ho někde dám maximálně jednou za rok. Každopádně je při jeho přípravě důležité hlavně dobře zvolené maso. Mělo by být prorostlé, aby obsahovalo dostatek tuku, na kterém vždy stojí a padá kvalita i celkový dojem z burgeru. Pro skvělou chuť se do masa přidává i trocha loje, ideální je třeba hovězí krk.



Kromě toho jsem na zmíněné letní akci v Ostravě ochutnal i hranolky smažené v hovězím loji, na které tam stál s přehledem nejdelší zástup lidí. Došlo mi, že fenomén smažení tak nadále přetrvává. A smažení je jednoduše evergreen, na který sice každý nadává, ale všichni ho milují. Naštěstí se vše nějak vyvíjí a nabízí nové alternativy i způsoby přípravy zavedených pokrmů. Těžko ale říct o co vlastně lidi mají v létě zájem. Možná právě proto všichni hubnou do plavek, aby si pak v létě mohli pochutnat na smažáku a přepálené klobáse, aby pak všechna ta těžce shozená kila, zase pěkně nabrali.