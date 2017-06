Putin: Sankce proti Rusku nejsou problém, spíš nám vadí nižší ceny plynu

Kladnou stránkou sankcí je naopak podle Putina to, že donutily Rusko rozvíjet dříve zaostávající oblasti vlastní ekonomiky.

Sankce by byly i bez Krymu

„Historie dokazuje, že Rusko žije pod sankcemi od doby, kdy začalo vznikat (...) To bylo ještě před bolševickou revolucí,“ prohlásil Putin v odpovědi na dotaz, zda Rusko bude muset žít pod sankcemi Západu ještě desítky let. I kdyby v roce 2014 nebylo připojení Krymu k Rusku, stejně by si prý Západ vymyslel nějakou jinou záminku.

Prezident připustil, že sankce se v ekonomice projevily, ale nemyslí si, že by představovaly „kardinální“ problém. Více Rusko postihly výkyvy světové ekonomiky. Prohlásil také, že Moskva bude při prodlužování vlastních protiopatření přihlížet k postoji zemí, prodlužujících sankce proti Rusku.

„Víme teď, že v Senátu USA vznikl návrh zákona o zpřísnění sankcí. Nic tak mimořádného se neděje, tak kvůli čemu teď začali mluvit o sankcích? Svědčí to o vnitropolitickém boji v USA,“ řekl Putin v reakci na rozhodnutí amerických senátorů.

Senát ve středu drtivým poměrem hlasů schválil nové, rozsáhlé sankce proti Rusku, které mají být trestem za údajné vměšování Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA. Pro zavedení sankcí hlasovalo 97 ze stovky senátorů. Sankce musí potvrdit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident Donald Trump.

Rusy zneklidňuje klesající životní úroveň

Prezident Vladimir Putin v úvodu své každoroční televizní debaty s národem zdůraznil, že recese v ruské ekonomice skončila a Rusko přešlo k hospodářskému růstu. Slíbil také, že lidé zanedlouho pocítí změny k lepšímu. Z více než dvou milionů dotazů, které diváci zaslali ještě před debatou, podle moderátora debaty vyplývá, že Rusy nejvíce znepokojuje růst cen a klesající životní úroveň.

Putin argumentoval statistickými údaji o „skromném“ růstu ruské ekonomiky v posledních třech čtvrtletí po sobě, jakož i o „rekordně nízké míře inflace“. „Investice rostou rychleji než ekonomika - to znamená, že jsme zadělali na budoucí růst,“ zdůraznil.

Současně připustil dlouhodobé problémy ruské ekonomiky. „Klíčová je nízká produktivita práce. Bez jejího zvýšení neporostou výplaty a důchody,“ řekl.

Experti podle serveru Newsru.com předpokládají, že debata s Putinem má posloužit především k uklidnění společnosti. „Lidem předvedou živého a zdravého prezidenta ve stylu ‚buďte v klidu, o vše se postarám‘,“ usoudil politolog Nikolaj Mironov podle serveru Newsru.com.