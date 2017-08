Putin ve srovnání popularity porazil Trumpa i v zemích amerických spojenců

NEW YORK Vladimir Putin je v zemích mnoha amerických spojenců považován za důvěryhodnějšího politika než Donald Trump. Vyplývá to ze srovnání popularity ruského a amerického prezidenta v několika členských státech NATO, v Japonsku, Jižní Koreji a v desítkách dalších zemí. Česká republika do průzkumu zařazena nebyla.

V průzkumu agentury Pew Research Center nedopadl ani jeden z obou politiků nijak slavně. Trump ale podle agentury AP zaznamenal nečekanou výši nedůvěry i v zemích, které ve Spojených státech vidí těsného spojence a ochránce. V Řecku, Německu, Turecku, Maďarsku, Francii, Itálii a Španělsku lidé věří, že Putin je pro světovou politiku prospěšnější.



V Británii, Kanadě, Nizozemsku a Polsku má naopak větší prestiž Trump, vyplývá z průzkumu. Větší důvěru v amerického než ruského prezidenta mají i lidé v Austrálii, na Filipínách a v Izraeli.

Německo věří víc Putinovi

Prestiž obou prezidentů je celkově ale nízká. V ruského prezidenta například nemá důvěru 60 procent dotázaných, přičemž slabou podporu má Putin hlavně v evropských zemích. Největší důvěru ve srovnání s Trumpem má Putin v Německu a v Řecku, kde amerického prezidenta poráží o 14 respektive 31 procentních bodů.

Největší podpoře v globálním měřítku se americký prezident podle průzkumu těší v Izraeli, Polsku a v Nigérii. Občané židovského státu chovají v Trumpa o téměř 30 procent větší důvěru než v ruského prezidenta.