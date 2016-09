Slovo, které se s výsledkem a průběhem voleb nejčastěji spojuje, je apatie. Účast v hlasování je nejnižší v ruské moderní historii, k urnám podle všeho přišlo méně než 50 procent voličů. Ještě markantnější číslo hlásily volební komise v hlavním městě Moskvě, kde účast dosáhla mizivých 28 procent. Výsledné číslo překonalo i první svobodné volby do dumy v roce 1993, kdy svoje volební právo naplnila přesně polovina obyvatel.



Nízká účast tak nasvědčuje nejvíce tomu, že lidé jsou smíření s tím, že nemají šanci změnit směřování státu. Přitom se o letošních volbách předem hovořilo jako o nejčistších za dlouhou dobu. Do voleb dostaly šanci zasáhnout i roztříštěné opoziční subjekty, které však pohořely. Jejich kandidáti se nebyli schopní sjednotit a přesvědčit voliče, aby se hlasování vůbec zúčastnili.

Velmi diskutovaným tématem bylo a bude hlasování na Krymu, kde se poprvé od ruské anexe voliči mohli vyslovit pro kandidáty ruských stran. Otázkou, se kterou se ruští představitelé musejí vyrovnat, bude především legitimita zvolených zástupců Krymu, když je většinou mezinárodního společenství považován za součást Ukrajiny.

Amid widespread apathy, a Crimean TV channel is giving out smartphones to voters who show up https://t.co/x7DbnadJTU pic.twitter.com/GslhdJsRAX