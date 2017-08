Pyrotechnici našli v Bořím lese víc než 800 kusů munice z celé Evropy

BŘECLAV Pyrotechnici našli v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi už přes 800 kusů munice z továrny Muna vybuchlé po druhé světové válce. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR Michal Dlouhý. Policisté ve spolupráci se soukromou firmou pracují v místě od listopadu 2015, nyní dokončují druhou etapu.

V plánu je deset etap do deseti let, při kterých se má vyčistit 500 hektarů lesa. Státní podnik Lesy České republiky to bude stát 50 milionů korun. V lese jsou tisíce kusů munice. Pro lidi je proto nebezpečný.



Podle Dlouhého se ve druhé etapě našlo zhruba 300 kusů munice. Pyrotechnici ale postupují z okrajových částí směrem k epicentru vybuchlé továrny Muna, takže lze předpokládat, že v dalších etapách budou nalézat podstatně více kusů.

„Od počátku jsme tady byli na 53 sběrech. Zhruba ve 36 případech jsme museli část nalezené munice zničit ve vybudované nedaleké jámě. Týkalo se to vždy zhruba poloviny z celého nálezu. Zatím jsme ale nemuseli nic ničit přímo na místě,“ řekl Dlouhý.

Rozprášená munice pochází z celé Evropy

Téměř ve třech desítkách případů ohlásili nález munice v lese lidé. „Munice je plně aktivní a každý na to musí brát zřetel. Nevíme přesně, co všechno tady je, protože tady byla muniční továrna a svážela sem věci z celé Evropy. Je tady munice rumunská, maďarská, belgická, britská, ta škála je obrovská,“ doplnil Dlouhý.

Na sběr se ve čtvrtek přijel podívat premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec (oba ČSSD). Chovanec uvedl, že sběr munice postupuje tak, že by se mohl prostor vyčistit dříve, celkem za sedm let. Nyní jsou pyrotechnici na místě téměř dva roky.

Sobotka řekl, že se Boří les nachází v turisticky navštěvované lokalitě Lednicko-valtického areálu, a proto chození návštěvníků do lesa může ohrožovat jejich zdraví. V minulosti už zde zahynulo několik lidí, mezi nimi i dítě.

Nacisté měli za druhé světové války v Bořím lese továrnu Muna. Při osvobozování se sovětská armáda rozhodla továrnu zlikvidovat a vyhodila ji do povětří. Výbuch rozmetal tisíce kusů střeliva na 750 hektarech. V letech 1992 až 2003 se vyčistilo přibližně 250 hektarů lesa. Tehdy se našlo asi 23.000 kusů munice.