Poprvé v epicentru výbuchu. Pyrotechnici tam pronikli po více než dvou letech

Podle ministerstva vnitra bylo ve 27 skladech v areálu uloženo asi 7000 tun... | foto: Ministerstvo vnitra ČR

Pyrotechnici se ve středu dostali do centra exploze vybuchlého skladu číslo 16 ve Vrběticích. Poprvé vstoupili do objektu, v němž sbírali poškozenou munici a její úlomky rozházené po předloňských explozích a zároveň shromažďovali důkazy důležité pro trestní řízení, řekla ve čtvrtek zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Průniku do objektu předcházelo ohledání okolí, prostoru asi 100 metrů od centra výbuchu.

Podle Kozumplíkové se množství nalezené munice a jejích úlomků přímo úměrně zvyšovalo při postupu od nejzazšího okraje epicentra směrem dovnitř. „Zatímco při vnějším okraji epicentra se občas vyskytl sektor, v němž pyrotechnici našli minimum rozházené munice, v bezprostřední blízkosti skladu číslo 16 v jednom ze sektorů o rozměru asi 20 x 30 metrů našli v neděli 107 kusů munice různého stupně poškození a nebezpečnosti. Ode dne, kdy policisté začali s ohledáním prvního epicentra exploze, našli celkem 3228 kusů munice. Z tohoto množství museli pyrotechnici zlikvidovat 233 kusů poškozené munice neschopné převozu při 69 explozích přímo v areálu muničních skladů v provizorní trhací jámě. Do vojenského prostoru Libavá odvezli pyrotechnici za doprovodu dopravních policistů při třech převozech 2945 kusů munice, kterou tam zlikvidovali v trhací jámě. Poslední převoz byl minulý týden, kdy transportovali 956 kusů munice. Archivní video

Mrazivé počasí zatím pyrotechnikům ani ostatním členům integrovaného záchranného systému nekomplikuje jejich práci. Naopak pro těžkou techniku je díky zamrzlému podloží mnohem snazší pohyb ve vytyčeném prostoru. Práci při ohledání místa činu komplikuje průsak spodní vody do kráterů, které vznikly po výbuchu munice. Policie obyvatelům okolních obcí ani letos nedoporučuje používat o vánočních a novoročních svátcích zábavní pyrotechniku. „Pokud už k jejímu použití dojde, je potřeba upozornit na to s předstihem policisty přímo v areálu muničních skladů ve Vrběticích na telefonním čísle 606 070 326. Informace je pro nás důležitá. Jen díky ní zamezíme pracnému zjišťování, odkud a z jakého důvodu vychází z blízkosti muničních skladů světelné a zvukové efekty," uzavřela Kozumplíková.