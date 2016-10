Radikálové u Mosulu pozabíjeli 232 lidí, jako lidské štíty použili tisíce rodin, tvrdí OSN

Radikálové tento týden u Mosulu podle OSN pozabíjeli 232 lidí a jako lidské štíty použili na 8000 rodin z okolních vesnic. Organizace ochránců lidských práv Human Rights Watch (HRW) kritizovala kurdské úřady za příliš přísné prověřování lidí, kteří prchají z území ovládaného IS.



Šíitské složky lidových mobilizačních sil (PMF) nejsou nasazeny do boje o sunnitský Mosul, ale mají bojovat západně od něj. Dnes jejich mluvčí Ahmad Asadí řekl, že ofenzíva západně od Mosulu začne „za několik dní nebo hodin“. Bude zaměřena na město Tall Afar a oblasti poblíž turecké hranice. Tam žije podle agentury Reuters komunita iráckých Turkmenů, takže lze očekávat reakci Ankary. V Tall Afaru ale žili do roku 2014, kdy město obsadil IS, také šíité.

Turecký ministr zahraniční Mevlüt Çavuşoglu ve středu řekl, že v případě útoku na Tall Afar Turecko zareaguje. Ankara má na severu Iráku své jednotky.

Přítomnost šíitů na bojišti vyvolává obavy z toho, že to vyprovokuje třenice mezi sunnity a šíity podobně jako za invaze, která začala v roce 2003. Šíité pomáhali irácké armádě osvobozovat jiná irácká města a podle některých informací se mstili na sunitském obyvatelstvu. OSN v červenci oznámila, že má seznam 640 sunnitských mužů a chlapců, jež milice zajaly ve Fallúdži.

Podle předpokladů nasadí IS do boje o Mosul tisíce svých bojovníků. Mluvčí Vysokého komisaře OSN pro lidská práva dnes řekla, že IS unesl desítky tisíc žen, mužů a dětí z oblastí u Mosulu a využil je jako lidské štíty. Ve středu skupina povraždila 232 osob, které odmítly poslechnout rozkazy. Bylo mezi nimi 190 bývalých iráckých vojáků, zbylí byli civilisté.

HRW vyjádřila pochyby nad tím, jak kurdské řady prověřují lidi prchající z území, které IS ovládá. Od skupin jsou odděleni muži starší 15 let a v moha případech jsou dlouho zadržováni. Podle HRW to odporuje iráckému zákonu. Kurdové ale tvrdí, že povrchní prověření těchto lidí by mohlo mít tragické následky. Panují obavy, že s civilisty prchají také členové IS a na území za frontou založí spící buňky. Před týdnem jich několik zaútočilo v Kirkúku a pozabíjelo desítky lidí.

„Nikdo by neměl být zadržován, pokud není podezřelý z trestné činnosti,“ sdělila zástupkyně ředitele blízkovýchodní sekce HRW Lama Fakihová. Civilisté jsou převáženi do tábora v provincii Irbíl a muži jsou umístěni do oddělené sekce. S rodinami mohou komunikovat přes plot.