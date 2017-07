Rakousko by mohlo nahradit své podzvukové letouny českými L-159

Aero L-159 ALCA. | foto: Milan Nykodym/WIKIMEDIA

VÍDEŇ Rakouská armáda by si mohla pořídit české bitevníky L-159. Ve středu o tom informovala agentura APA s tím, že české stroje by v takovém případě nahradily dosluhující podzvukové proudové letouny Saab 105, které Rakousko používá k výcviku i k ostraze vzdušného prostoru a které budou ze služby vyřazeny do roku 2020. Za favorita jsou ale místo L-159 považovány spíše italské letouny M-345 či M-346.

Aero Vodochody představilo nový letoun L-159, řeší sériovou výrobu Rakouský korespondent mezinárodního vojenského magazínu Jane’s Defence Weekly Georg Mader považuje náhradu strojů Saab 105 za palčivou otázku, neboť letadla v armádě už dosluhují. Do služby je Rakousko zařadilo v roce 1970 a v současné době jich provozuje 28.

I vzhledem k tomu, že rakouští piloti stíhaček Eurofighter podstoupili výcvik na letounech M-345 nebo M-346, jsou italské stroje považovány za ideální volbu. Vedle toho prý ale Vídeň uvažuje také o českých L-159 či o britských cvičných letadlech Hawk. O výměně letadel Saab 105 švédské výroby za L-159 se v Rakousku mluvilo již před deseti lety. Tehdy se uvádělo, že české letouny možná nejsou na takové úrovni jako M-346, ale jsou okamžitě k dispozici. Rakousko také stojí před rozhodnutím o budoucnosti svých nadzvukových vzdušných sil. Ještě tento měsíc by rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil měl oznámit, zda se Vídeň rozhodne zůstat u stávajících letadel Eurofighter, nebo je nahradí jinými stíhačkami. V takovém případě podle Madera připadají v úvahu pouze švédské stroje Gripen a americké letouny F-16.