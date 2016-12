Rakouský parlament schválil vyvlastnění Hitlerova rodného domu

Proti hlasovalo jen několik poslanců, hlavně z nové malé liberální strany NEOS. Zákonodárcům, kteří návrh nepodpořili, údajně vadilo, že neupřesňuje, jakou podobu bude mít nová budova, která má na místě vzniknout.

Vyvlastnění domu ze 17. století a odškodnění majitelky Gerlindy Pommerové vláda schválila již v červenci, teprve nyní ale příslušný zákon přijal parlament. K vyvlastnění rakouská vláda přistoupila poté, co se několikrát neúspěšně pokoušela přimět majitelku k odprodeji nemovitosti.

O stržení památkově chráněného domu v hornorakouském městečku Braunau am Inn rozhodla vláda po letech sporů letos v říjnu na doporučení expertní komise. Na místě má vzniknout nový objekt, který by sloužil charitativním nebo administrativním účelům a nemohl by být lákadlem pro „nostalgiky“.

Krátce po takzvaném anšlusu Rakouska, tedy připojení země k nacistickému Německu v roce 1938, prohlásili nacisté Hitlerův rodný dům za památku. Posléze fungoval jako výstavní síň. Pommerovi získali nemovitost v restituci v roce 1952 a rakouská vláda si ji od počátku 70. let pronajímala. Do roku 2011 v budově fungovaly chráněné dílny, v dalších letech byl dům prázdný.