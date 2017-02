Od Mikulova až k hranicím stojí kolona. Rakušané nepouštějí kamiony bez řetězů

Rakušané se rozhodli, že nebudou do země pouštět nákladní auta bez zimní výbavy. „Pokud jsou kamiony bez řetězů, zůstanou před hranicemi. Rakušané mají za hranicemi kopce a je možné, že by jim tam kamiony uvízly, a proto to nepouštějí,“ uvedla Haraštová.



Podle ní kolona nějakou dobu zcela stála. „Kamiony se nahromadily až po čerpací stanici Shell v Mikulově. Potom se to pomaličku rozjelo, ale musí se počítat se zdržením. Kamiony, které řetězy nemají, budou muset počkat, až sníh roztaje, nebo si řetězy sehnat, případně se vrátit,“ dodala Haraštová.

Kvůli počasí vznikly problémy i na jiných místech v Jihomoravském kraji. Policie eviduje nehody na dálnicích i dalších silnicích. Na komunikacích leží rozbředlý sníh. Problémy měla po ránu i MHD v Brně, která místy nabírala až půlhodinové zpoždění.