Další pokus Rakušanů: Van der Bell a Hofer se opět střetnou o prezidentský úřad

Květnové hlasování, v němž zvítězil Van der Bellen, kvůli formálním chybám při sčítání hlasů zrušil ústavní soud.

Celkem budou moci Rakušané v neděli svůj hlas do urny vhodit ve více než 10 000 volebních místnostech. První z nich se otevřely už v 6:00, většina komisí ale voliče k urnám pustí až mezi 7:00 a 8:00. Hlasovat bude možné nejpozději do 17:00.

Jak hlasovali lidé, kteří přišli vhodit lístek do urny osobně, by mělo být jasné v neděli kolem 19:30. Hlasy odevzdané korespondenčně se ale začnou sčítat až v pondělí, kdy by mohlo být také jasné, kdo usedne v kanceláři ve vídeňském Hofburgu. Ministerstvo vnitra ale minulý týden upozornilo, že oficiální výsledek možná oznámí až v úterý.

V květnu byl po sečtení hlasů z volebních místností na prvním místě Hofer, po přičtení hlasů z korespondenčního hlasování ale nakonec zvítězil Van der Bellen. Počet lidí, kteří si vybrali korespondenční způsob hlasování je tentokrát oproti květnu o 20 procent nižší.

Nového prezidenta může dnes vybírat celkem 6,4 milionu oprávněných voličů. Podle průzkumů veřejného mínění se dá čekat, že účast bude nižší než v květnu, kdy se druhého kola voleb zúčastnilo téměř 73 procent voličů.