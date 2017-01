Ranní srážka vlaku s autem ve Vejprnicích si vyžádala tři oběti

„Na místě vyhasly tři lidské životy, dva okamžitě, u třetího jsme se se pokoušeli o zázrak, ale resuscitace bohužel nebyla úspěšná,“ řekl Brejcha. V osobním autě zemřeli dva muži a jedna žena.



Jeden muž byl podle odhadu lékařů záchranné služby ve věku kolem 30 let, druhý přibližně šedesátiletý a ženě by mohlo být asi 55 let.

Vlak se s autem srazil kolem 5:30. „Nebylo v silách strojvedoucího, aby vlak na krátkou vzdálenost zastavil, setrvačností osobní auto tlačil před sebou ještě asi 150 metrů,“ popsala nehodu mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. Uvnitř auta zůstali zaklínění tři lidé. „O život řidiče po jeho vyproštění hasiči společně se záchranáři ještě bojovali, asi po hodině intenzivní resuscitace lékař konstatoval jeho smrt. Zranění dvou spolujezdců byla devastující, jejich těla hasiči vyprostí až po vyšetření neštěstí policií a drážní inspekcí,“ dodala mluvčí. Doprava na mezinárodní trati bude podle ní minimálně celé dopoledne zastavena.

Podle webu Českých drah se s autem střetl osobní vlak jedoucí z Domažlic do Plzně. Mezi Vejprnicemi a Nýřany dráhy zavádějí náhradní autobusovou dopravu.