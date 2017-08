Kino po 34 letech přestalo promítat Jih proti Severu. Kvůli nařčení z rasismu

Kino a divadlo Orpheum ve městě Memphis v americkém státě Tennessee se rozhodlo po 34 letech přerušit tradici každoročního promítání slavného snímku Jih proti Severu. Poslední promítání, které proběhlo 11. srpna, zvedlo na sociálních sítích vinu protestů a kino bylo nařčeno z podněcování rasismu.

Snímek Jih proti Severu (Gone With the Wind) natočil v roce 1939 režisér Victor Fleming. Příběh je milostnou epizodou neodolatelné Scarlett O ́Harové (Vivien Leighová) a světáka Rhetta Butlera (Clark Gable), která se odehrává na pozadí americké občanské války Jihu proti Severu a následujících let obnovy.

Film na svou dobu uhranul bezchybnou výpravou a skvělými hereckými výkony. Odnesl si třináct nominací na Oscara a osm z toho proměnil, mimo jiné ceny za nejlepší film, scénář i režii. Dále dostal dva čestné Oscary za barvu mimo hlavní udělovací kategorie. Do té doby šlo o rekord co do počtu nominací i získaných cen.

Jih proti Severu byl a stále je kritizován za určitou romantickou vizi otroctví a rasismus s tím spojený. S tím souhlasí třeba americký kritik Lou Lumenick, který dlouhou dobu bojuje za zákaz tohoto filmu. I přes všechnu kritiku snímek nepochybně změnil nahlížení publika na Afroameričany - Hattie McDanielová, která si zahrála všetečnou Mammy, byla prvním Afroameričanem v historii, který obdržel Oscara. Vydláždila tak cestu mnohým dalším.

Kino v Memphisu se rozhodlo, že snímek už nebude uvádět. „Organizace, která má za cíl bavit, vychovávat a vzdělávat komunitu, kulturní prostor Orpheum, nemůže dále promítat film necitlivý k většině místní populace,“ vyjádřil se k situaci Brett Batterson, ředitel kina.

Podle všeho se kino rozhodlo zareagovat na prosby svých diváků. Orpheum snímek naposledy promítalo 11. srpna a stránky kina na sociální síti Facebook následně zaplnily nenávistné komentáře. Šlo mimochodem o stejnou noc, kdy propukly rasové nepokoje v americkém městě Charlottesville. „Je to něco, co jsme zvažovali každý rok, ale letošní ohlas na sociálních sítích naše dilema ukončil,“ připouští Batterson.



Podle Battersona ale k rozhodnutí komise Orphea dospěla k rozhodnutí ještě před dozněním nepokojů v Charlottesvillu. Vyvrátil tak domněnku, že je událost spojená s americkým odstraňováním soch a symbolů Konfederace, amerického Jihu v občanské válce.

Memphis, kde Orpheum sídlí, je jedním z měst s největší populací Afroameričanů z celých Spojených států. Ti tvoří okolo 63,3 % obyvatelstva.

Šlapání po historii

Zrušení si nenechali líbit zástupci druhé strany. „Hanba na vás, že jste promítání Jihu proti Severu zrušili. Zostudili jste každého herce a každého člena štábu. Zostudili jste Americkou hereckou společnost (SAG) a všechny instituce, které se na tomto filmu podílely,“ neskrýval své pobouření jeden z účastníků internetové diskuze pod příspěvkem oznamujícím definitivní zrušení promítání. Mnozí se k němu připojili.

Končí tak jedna dlouhá tradice - Orpheum snímek promítalo každoročně po dobu 34 let. Někdy dokonce i víckrát. Často ho navíc doprovázela výstava předmětů spojených se snímkem či přítomnost hostů. V roce 1999 došlo dokonce ke čtyřem promítáním během jednoho červnového týdne. Jako host byl přítomný Fred Crane, který si ve snímku zahrál jedno z dvojčat Tarletonových.