Ulité stamiliony? ‚Žalobci jsou hrdinové, jen když mají za zády stát,‘ tvrdí Rath o Jirátovi

„Návrh žalobce, aby soud připustil vstup České republiky do řízení na straně žalované, se zamítá,“ citovala pro server Lidovky.cz rozhodnutí Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, jenž spor Ratha s Jirátem vyřizuje. Exhejtman a někdejší poslanec původně poslal k soudu jen Jiráta, za tvrzení o ukrytých penězích chtěl po něm omluvu a 88 tisíc korun. V únoru se však rozhodl, že svůj nárok rozšíří.

K tomuto kroku postrčil Ratha sám žalobce. Přes soud mu totiž vzkázal, že v tomto případě se za svá slova necítí odpovědný. Pronesl je prý jako státní zástupce, proto za jeho výroky zodpovídá stát. „On říkal své soukromé názory. Když sám pochopil, že je neobhájí, tak se běžel schovat za stát. Logicky jsme tedy požádali o rozšíření žaloby na stát,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz svůj postup Rath. I od státu chtěl 88 tisíc.

Do případu hodlal za stát zahrnout Krajské státní zastupitelství v Praze, kde Jirát působí. Jenže soud mu jeho plán zhatil. Exhejtman totiž při rozšíření žaloby zvolil špatný postup. Zjednodušeně řečeno měl totiž o svém úmyslu Jiráta zpravit, ale nic takového neudělal. Rozhodl se ho obejít. „Žalobce to ani nezkusil, jestli by doktor Jirát souhlasil se záměnou na straně žalované. A soudní pravidla říkají, že je nepřípustné takto obcházet záměnu,“ vysvětlila mluvčí Novotná.

Podle Ratha hrozilo jeho rodině kvůli výrokům státního zástupce nebezpečí

Rath se tímto postupem snažil s největší pravděpodobností vyhnout tomu, že by Jirát k rozšíření žaloby nedal svolení. Zájmem státního zástupce by totiž v této věci bylo nechat soud proběhnout, pokusit se vyhrát a nechat si uhradit soudní výlohy. Pak by teprve umožnil Rathovi podat žalobu na pražské státní zastupitelství. Někdejší politik však měl nejspíše v úmyslu se této proceduře vyhnout, to se mu ale v důsledku vymstilo.

Ačkoliv se exhejtman proti zamítnutí svého požadavku mohl do půli dubna odvolat, nestalo se tak. Rozhodnutí soudu je od minulého týdne pravomocné. „Právní moc usnesení je 19. dubna,“ upozornila mluvčí Novotná. V praxi to znamená jediné, Rath si peníze od státu nárokovat nemůže. Bývalý výrazný představitel ČSSD přitom nemá o novém vývoji informace. „Musíme vědět, proč nám soud nevyhověl, tedy počkat na písemné odůvodnění. Pak mi advokáti navrhnou další postup,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Bude se tedy normálně pokračovat v projednávání sporu s Jirátem, další stání je nařízené na začátek června. Pře se narodila na webu serveru Lidovky.cz, když v létě 2015 krátce po Rathově odsouzení za údajně zmanipulované tendry v čele se zakázkou na rekonstrukci zámku v Buštěhradu žalobce Jirát přiblížil své dojmy z případu. Nechal se slyšet, že Rath podle jeho mínění do vězení nenastoupí, pokusí se uchýlit do Izraele a že si tajně uložil peníze z trestné činnosti.

„Suma vyplynula z určitého dokumentu. Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ řekl třeba Jirát serveru Lidovky.cz. Podle Ratha ho státní zástupce jednak pošpinil, druhak ohrozil jeho rodinu. „Z bezpečnostního hlediska to není nic příjemného. Kdyby to vzal někdo vážně, tak jsem já a moje okolí vystaveno možným útokům únosců nebo vyděračů,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz. Výše požadované satisfakce 88 tisíc korun je prý symbolická, jde o jeden Jirátův plat.

Kdyby měl Jirát důkazy o stamilionech, zažaloval by mě, míní Rath

Úhybný manévr státního zástupce má Rath za účelový. Jirát prý dostal strach z možné prohry, proto odpovědnost přehodil na stát. „On to neřekl jako reprezentant instituce. Kdyby ano, tak by jako žalobce předložil důkazy a zažaloval mě. Ale on nic nepředložil,“ poznamenal Rath. „Že se nyní schovává za stát, tak to vypadá, že státní zástupci jsou strašní hrdinové, jenom tehdy, když mají za zády stát,“ dodal.

Sám Jirát spor s exhejtmanem už dříve odmítl komentovat. „Ohledně soukromé věci se s vámi nebudu vůbec dohadovat, ale ani náhodou. Nechci,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Serveru se nyní státního zástupce zastihnout nepodařilo. Jirát teď čeká, jak Nejvyšší soud rozhodne v kauze sedmi milionů krabic od vína. Vrchní soud odsuzující rozsudek zrušil kvůli nezákonně povoleným odposlechům, na Nejvyšší soud se ale obrátil ministr spravedlnosti se stížností. Soud ji vypořádá na přelomu května a června.

Rath ve své nejznámější kauze původně dostal trest 8,5 roku vězení, měl také přijít o 22 milionů korun. Po zásahu vrchního soudu nic z toho neplatí. Pro exhejtmana se pozitivně vyvíjí i jeho druhá kauza, v níž je obžalovaný s dalšími osmi lidmi a osmi firmami. Skupina si měla na zmanipulovaných zakázkách ve středočeských nemocnicích domluvit úplatky ve výši 66 milionů korun, 3 miliony pak údajně inkasovala. Po podání obžaloby však soud opět kvůli nezákonně provedeným odposlechům vrátil případ do rukou policie.