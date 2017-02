Rath kontra Jirát. Pár dní před soudem exhejtman přitlačil, chce peníze i od státu

„Žalobce podal návrh na rozšíření žaloby,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, jenž měl při Ratha s Jirátem rozetnout. Bývalý středočeský hejtman a jedna z nejvýraznějších tváří ČSSD poslední doby svůj nový nárok vznesl jen krátce před startem procesu, soud tak jednání nachystané na čtvrtek uplynulé pondělí zrušil. Rath se domáhá omluvy kvůli tomu, že má podle Jiráta ukryté stamiliony z trestné činnosti.

Někdejší sociálnědemokratický poslanec svůj aktuální krok vysvětlil tím, že se Jirát snaží odpovědnosti za svá slova zbavit. Žalobce se měl před začátkem sporu údajně odkázat na stát. „Petr Jirát soudu poslal vyjádření, že za jeho výroky odpovídá stát. Proto jsem žalobu rozšířil na stát, za který se Jirát chce schovat,“ uvedl exhejtman pro Český rozhlas. Nyní se musí rozhodnout, jak v celém případu dál pokračovat.

„Nejdříve je nutno vyjasnit předmět a účastníky řízení,“ podotkla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Novotná s tím, že Rathův advokát musí čerstvý návrh řádně doplnit po procesní stránce. Žaloba nově míří na ministerstvo spravedlnosti, pod které státní zástupci spadají. Jenže kauzy vztahující se k ministerstvu vyřizuje podle místní příslušnosti jiná instance, než kam se obrátil Rath s žalobou na Jiráta. „Ministerstvo spravedlnosti spadá pod Obvodní soud pro Prahu 2,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz advokát Robert Cholenský.

Otázkou tedy také bude, jaký soud bude ve finále kauzu vyřizovat. Sám Jirát se k aktuálnímu dění kolem svého civilního sporu s exhejtmanem vyjádřit nechtěl. „Ohledně soukromé věci se s vámi nebudu vůbec dohadovat, ale ani náhodou,“ sdělil serveru Lidovky.cz státní zástupce. „Protože nechci,“ vysvětlil. Přitom právě v jeho dřívějším rozhovoru pro server Lidovky.cz má kořeny celá kauza, v níž se domáhá Rath omluvy.

Žalobu podal Rath už v sprnu 2015, Jirát prý zasáhl do jeho osobnostních práv

Jirát totiž den po rozsudku nad Davidem Rathem, v němž si exhejtman vyslechl trest 8,5 roku vězení za korupci při několika zakázkách ve Sředočeském kraji s čele s tendrem na rekonstrukci zámku Buštěhrad, otevřeně promluvil o svém pohledu na korupční kauzu. Mimo jiné prohlásil, že podle jeho mínění má Rath ukryté další peníze, do vězení nenastoupí a že se naopak pokusí utéct do Izraele.

„Suma vyplynula z určitého dokumentu. Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ řekl třeba Jirát serveru Lidovky.cz. „Odpovím takto: Myslíte si, že k osobnosti doktora Ratha patří dobrovolný nástup do vězení? Já o tom vůbec nejsem přesvědčen,“ přiblížil pak serveru svůj názor na Rathovu ochotu nastoupit do vězení v případě pravomocného trestu. Podle něj by se mohl chtít exhejtman ukrýt třeba v Izraeli, k němuž má jako vnuk přeživšího holokaustu vztah.

Zmíněná prohlášení státního zástupce prý Ratha zasáhla do osobnostních práv, žalobu na něj podal v srpnu 2015. Nyní podle mluvčí soudu vymáhá omluvu od ministerstva i Jiráta, každého navíc žádá o 88 tisíc korun. „Rozšířením těchto nepravdivých informací pomocí tisku a internetu jste vystavil klienta a jeho rodinu v nebezpečí újmy na životě a zdraví, neboť je klient i jeho rodina vystavena možným útokům z kriminálního prostředí,“ vysvětlil advokát Ratha v předžalobní výzvě, z níž citoval server Česká justice.

Odsuzující rozsudek v Rathově nejznámější kauze zrušil loni v říjnu Vrchní soud v Praze kvůli údajně nezákonně pořízeným odposlechům, případ se tak musí projednat znovu. Aktuálně stojí i druhá větev kauzy kolem Ratha, kdy jde o korupci při zadávání tendrů ve středočeských nemocnicích. Tuto část vrátil letos v lednu Krajský soud v Praze k došetření.