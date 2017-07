V kauze ‚ulitých stamilionů‘ Rath nepovolil, za nařčení od Jiráta mu má platit stát

„Proti usnesení o zastavení řízení o návrhu na rozšíření žaloby bylo podáno odvolání,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Alena Novotná, mluvčí Okresního soudu pro Prahu 1, jenž má spor Ratha s Jirátem na starosti. Expolitik se chce u soudu domoci po státním zástupci omluvy, Jirát prý svými výroky poškodil Rathova osobnostní práva a ohrozil jeho rodinu. Jako kompenzaci žádá po žalobci 88 tisíc korun, svůj nárok se pak letos v únoru rozhodl rozšířit o stejnou částku i na stát.

Impuls k tomuto kroku dal exhejtmanovi sám státní zástupce. Prostřednictvím soudu se nechal slyšet, že výroky o ulitých penězích z trestné činnosti pronesl jako úřední osoba. Za jeho slova tak prý odpovídá stát. Rath proto chtěl do kauzy vměstnat i Krajské státní zastupitelství v Praze, kde Jirát pracuje. Protože však o svém úmyslu státního zástupce oficiálně neinformoval, soud jeho záměr zarazil.

„Ani nezkusil, jestli by doktor Jirát souhlasil se záměnou na straně žalované. A soudní pravidla říkají, že je nepřípustné takto obcházet záměnu,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz už dříve mluvčí Novotná. V červnu tak mělo projednávání sporu mezi oběma muži pokračovat, jenže Rath od svého úmyslu uplatnit kompenzaci také po státu neustoupil. Návrh na rozšíření žaloby podal znovu.

Soud ho tentokrát zamítnout nemohl, protože dvakrát o jedné věci rozhodovat nelze. Soudkyně tak kvůli formální čistotě přistoupila k tomu, že řízení o Rathově požadavku zastavila. „Proti tomuto usnesení, které bylo vypracování písemně s odůvodněním, šlo minulý týden odvolání,“ přiblížila mluvčí Novotná. Spor se přenese o úroveň výš, exhejtmanovo odvolání musí vypořádat Městský soud v Praze.

Spor Ratha s Jirátem vznikl na serveru Lidovky.cz

Aktuální krok Rath nevysvětlil. Serveru Lidovky.cz se bývalého hejtmana a aktéra jedné z nejvýraznějších korupčních kauz poslední doby přes opakovanou snahu zastihnout nepodařilo. Sdílný nebyl ani advokát Adam Černý, který Ratha v tomto případu zastupuje. „To je běžící řízení, k tomu se nebudeme vyjadřovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Někdejší významný představitel ČSSD už však vysvětlil dříve, proč chce do sporu s Jirátem zahrnout stát.

„On říkal své soukromé názory, a když pochopil, že je neobhájí, tak se najednou běží schovávat za stát. Tak jsme logicky požádali o rozšíření,“ komentoval před časem pro server Lidovky.cz Rath. Kdyby prý měl Jirát o odkloněných penězích důkazy, nechal by Ratha stíhat. Státní zástupce se podle svých slov o soudní při s exhejtmanem nestará. „Mám na to svého právního zástupce, já na to nemám čas,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Na webu Lidovky.cz také spor obou mužů vznikl. Když v létě 2015 dostal Rath za korupci spojenou s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji v čele s tendrem na opravu zámku v Buštěhradu trest 8,5 let vězení, Jirát se krátce poté rozpovídal o svém pohledu na případ. Podle jeho mínění má někdejší poslanec uložené bokem peníze z trestné činnosti. „Tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ řekl třeba Jirát serveru Lidovky.cz.

Rozsudek v případu sedmi milionů v krabici od vína zrušil loni v říjnu Vrchní soud v Praze. Důkazy zajištěné odposlechy smetl ze stolu, operativní technika prý byla na Ratha a dalších deset pachatelů nasazena v rozporu se zákonem. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán však podal úspěšnou stížnost k Nejvyššímu soudu, jenž letos v červnu vrátil klíčové důkazy do hry. Nyní se čeká na to, až Krajský soud v Praze nařídí v případu nové jednání.