Reakce na newyorskou explozi: Trump chce tvrdší postoj, Clintonová varuje před unáhlenými názory

„Žijeme v době, kdy musíme velmi přitvrdit. Bude lépe, když budeme velmi, velmi tvrdí,“ řekl Trump na sobotním předvolebním mítinku v Coloradu, kde lidem oznámil, že v New Yorku došlo k výbuchu. Ačkoli v té době ještě nebylo jasné, zda šlo o úmyslný útok, a i republikánský magnát připustil, že „nikdo neví, o co jde“, vzápětí Trump událost nepřímo spojil s teroristickými činy ve světě. „Je to hrozné, co se děje v našem světě a v naší zemi. Budeme tvrdí, pohotoví a ostražití. A ukončíme to,“ slíbil voličům.

Trump učinil z ráznějšího přístupu k bezpečnosti jedno z hlavních témat své kampaně a vymezuje se vůči současnému prezidentu Baracku Obamovi, jehož postoj vůči terorismu Trump považuje za málo důrazný a selhávající.

Clintonová, která stojí pevně za Obamou, vyjádřila soucit lidem zraněným při výbuchu, jeho další okolnosti ale nechtěla komentovat. „Podle mne je vždycky moudřejší počkat si se závěry na dostatek informací,“ řekla prezidentská kandidátka novinářům v letadle během cesty z Washingtonu do New Yorku, kde stejně jako Trump žije.

O výbuchu byl podle mluvčího Bílého domu v sobotu večer informován i prezident Obama, žádnou oficiální reakci však nezveřejnil.