Žádní Realisté, Robejškovo uskupení se oficiálně jmenuje Strana regionů

Důvod zmatků kolem názvu je prostý, tkví v neobratném postupu strany při registraci. O ni uskupení požádalo ministerstvo vnitra 24. listopadu, kdy Robejšek oficiálně oznámil jeho vznik. V žádosti ale strana uvedla, aby ji resort zanesl jako Stranu regionů.

„Registrace byla připravena pod tímto názvem proto, abychom do poslední chvíle udrželi název Realisté v tajnosti. Součástí první žádosti ale byla rovnou žádost o přejmenování,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí uskupení Jana Malíková. „Realisté je název, který prezentujeme a budeme ho dále používat,“ dodala.

Jenže Robejškovci podle zjištění serveru Lidovky.cz narazili, takový postup totiž zákon nedovoluje. Není možné, aby strana získala oficiální razítko s jedním názvem a požádala o jeho změnu zároveň. „Ministerstvo nám první žádost vrátilo, protože nemůžeme o obě věci žádat najednou,“ potvrdila Malíková.

Realisty ještě během prosince

„Dne 8. prosince bylo ministerstvu doručeno na základě jeho předchozího upozornění upřesněné podání přípravného výboru strany ze dne 24. listopadu,“ sdělila serveru Lidovky.cz Klára Pěknicová z tiskového oddělení resortu. Tentokrát už byl v žádosti uvedený jen název Strana regionů, oficiálně se tak strana jmenuje od úterý.

Uskupení kolem Robejška ale obratem začalo usilovat o definitivní změnu jména na toužebné Realisté, ministerstvo vnitra se tím zabývá od středy. A za jak dlouho se tedy může strana takto nazývat? „Ministerstvo má 10denní lhůtu na vyřízení,“ upřesnila Pěknicová z tiskového oddělení resortu.

Sám Robejšek peripetie kolem registrace odmítl komentovat. „V tomto vás odkážu na naši tiskovou mluvčí. To je všechno, já vám k tomu v žádném případě nic neřeknu,“ sdělil stručně serveru Lidovky.cz.

Strana regionů je stejně bezpohlavní název, míní expert

Pojmenování Realisté podle oslovených odborníků na marketing bude Robejškovcům slušet mnohem více, aktuální Strana regionů by prý na voliče fungovala minimálně. „Přijde mi to jako naprosto bezpohlavní název, který nic neříká. Stačí, že už máme stranu Starostové. Vnímám to jako mimořádně bezzubé a nenápadité řešení,“ sdělil serveru Lidovky.cz reklamní expert Vilém Rubeš.

Realisté se považují za konzervativní subjekt, jenž je v první řadě připravený hájit národní zájmy. Hlavní tvář strany je definovala jako ochranu českého, českých rodin a českých lidí před zásahy zvenčí. „Nebojíme se přijímat nové, ale také se nebojíme říkat jasné a rozhodné ne, pokud víme, že nám nové neprospívá,“ prohlásil Robejšek. „Ochranu národních zájmů nelze opustit, jinak přestaneme jako národ existovat, tak to je,“ dodal.



Robejšek se se svým projektem hodlá stát hlavní pravicovou silou v Česku. Program plánuje sestavit do jara příštího roku, kdy ho představí na chystaném sněmu. Stejně tak by se do jara mělo vyjasnit, zda v Německu žijící politolog povede uskupení do volebního klání jako lídr. Zatím oficiálně vystupuje jako mentor. Vedle něj se do ambiciózního projektu zapojili známý ekonom Pavel Kouhout, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek či podnikatel Antonín Fryč.