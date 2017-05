RECENZE: Černobílý Franz Kafka. Spisovatel i obyčejný člověk

Když se čtenář jednoho dne probudil z neklidných snů, zjistil, že by se chtěl nenásilnou formou dozvědět něco o patrně nejslavnějším spisovateli naší země, mimo jiné i autorovi povídky Proměna, která dodnes rezonuje napříč uměním a kulturou obecně. Radek Malý si ve své knize o Franzi Kafkovi dal poměrně nelehký úkol - představit v jednoduchosti spisovatele, který je znám svou složitostí a různými možnými výklady svých děl. Kniha je orientovaná na mladší čtenáře, čemuž odpovídá uchopitelnost doprovodného textu, všudypřítomné ilustrace Renáty Fučíkové ale i vyhýbání se hlubšímu zabřednutí do některých témat.

Čtenář se tak v nedlouhé knize dozví o nejdůležitějších dílech spisovatele, jeho osobním životě, vztahu k rodině, nemoci i osudových ženách. Text Radka Malého je čtivý a správně informativní, ačkoliv někdy jsou jednotlivé kapitoly za sebou uspořádány velmi nahodile a podle nejasného klíče - třeba po kapitole o Kafkově vztahu k židovství je vložena kapitola jednom prvku z povídky Starost hlavy rodiny. Pak se vyprávění zase stočí ke Kafkovské Praze. Knize by i při relativně malém počtu stran rozhodně neškodil nějaký přehledný rejstřík. Jak již ale bylo řečeno, při hlubokém zájmu o Franze Kafku a jeho dílo se musí čtenář poohlédnout po jiné publikaci.

Ilustrace Renáty Fučíkové nejsou pouhým doplňkem textu. Místo toho tvoří druhou výpovědní rovinu knihy, která je častokrát postavena i nad úroveň samotného textového vyprávění. Obrázky jsou nádherně provedené a jejich ponurost (podpořená i tím, že jsou pouze černobílé) výborně vystihují dílo Franze Kafky.





Kniha Franz Kafka - člověk své i naší doby není složitou vědeckou prací, jako je monumentální trilogie Reinera Stacha (První díl Rané roky vyšel koncem roku 2016 u nakladatelství Argo). Není to zdroj, ze kterého budou studenti čerpat do svých bakalářských a diplomových prací. Ačkoliv jde povětšinou jen po povrchu a vyjímečně zabředne do detailů, tak jako začátečnická rukověť slouží výborně. Jednoduchým stylem popisuje složitého spisovatele a ve čtenáři budí zájem dozvědět se více a přečíst si i nějaké ze zmiňovaných Kafkových děl. Pro studenty k maturitě je navíc publikace jako dělaná.

Franz Kafka - člověk své i naší doby

Radek Malý a Renáta Fučíková



Počet stran: 104 Formát: 190x230mm Vazba: vázáno ISBN 978-80-7252-674-1