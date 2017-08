RECENZE: Český Bond kapitán Exner navozuje u diváků pocit idyly

Televize Prima odstartovala svou podzimní novinku Kapitán Exner už na sklonku prázdnin. Seriál natočený podle literárních předloh Václava Erbena se bude zjevně nejlépe sledovat s kelímkem termixu, hrnkem granka nebo sklenicí kofoly.

Kapitán Exner je možná ta nejbizarnější postava české detektivky. V šedesátých letech se jeho autorovi Václavu Erbenovi podařilo čtenářům a filmovým divákům vsugerovat zábavnou iluzi, že v rámci Sboru národní bezpečnosti působí světácký dandy, nadaný nejen skvělými pátracími schopnostmi, ale také bezvadným vzhledem, šarmem a vytříbeným vkusem. V roce 1964 se kapitán JUDr. Michal Exner představil v románu Poklad byzantského kupce, který se rychle dočkal zfilmování – ve snímku z roku 1966 ztvárnil excentrického vyšetřovatele v historickém kabrioletu Jiří Vala.

Nestandardní příslušník VB obdařený rysy Jamese Bonda aktivně působil i za normalizace – mj. jej v roce 1982 ve filmu Smrt talentovaného ševce hrál Jiří Kodet. V tomto snímku si sice svůdce krásných dívek dává k snídani dršťkovou polévku, jinak ovšem vykazuje spíše aristokratické vlastnosti. Snad takové postavě pomohla na plátna i skutečnost, že sám autor exnerovských knih Václav Erben se normalizačnímu režimu rozhodně nijak na odpor nestavěl. V každém případě knihy a filmy s kapitánem Exnerem, obvykle situované do prostředí kultury a oddechu, budily příjemný dojem, že svět se zase tak moc nemění, že i v socialistické společnosti se najdou gentlemani klasického střihu a že třeba vlastnit mlýn ve čtvrté generaci jako jedna z postav ve Smrti talentovaného ševce je naprosto samozřejmá věc. Plnily tím onu známou a paradoxní roli detektivek – navozovat u svých čtenářů a diváků pocit idyly.

Doktorka Steinová (Vica Kerekes) a kapitán Exner (Michal Dlouhý) tvoří ústřední dvojici celého seriálu.



Nynější seriálová adaptace nechce nic jiného, a tak nemusela na postavě kapitána Exnera vlastně nic měnit – pěstěný elegán ve službách současné policie působí úplně stejně „reálně“ jako v době reálného socialismu. Asi nesmí tolik kouřit a může si dovolit ještě o trochu více luxusu, pořád ale zůstává tím, čím byl, zvláštním úkazem, který do dnešních dob přežil z jakýchsi elegantnějších lepších časů. A problém zjevně není ani to, že předlohy k šesti dvoudílům vznikly v rozmezí let 1965 až 1987: scenáristé Jan Drbohlav a Daniel Severa je bez rozpaků přesadili do současnosti. Soudě podle úvodu seriálu, není to převod nijak dokonalý. O to ale jistě ani nešlo, neboť tenhle seriál nechce ukazovat nejnovější vyšetřovací metody a technické vymoženosti ani podobu, jaké dnes nabývá zločin. Naopak – záměrem je tu vyjít vstříc těm divákům, kteří chtějí být za doprovodu jazzového bigbandu chlácholeni právě oním dojmem, že svět se zase tak moc nezměnil, že pořád funguje tak, jak si ho pamatují.

A tak se první dva díly seriálu, které zatím Prima uvedla, odehrávají v prostředí pražské zoologické zahrady, která sice vypadá jako ta dnešní, ale funguje jako před téměř půlstoletím, kdy Václav Erben příběh Osamělý mrtvý muž napsal (původně na pokračování do Mladé fronty pod názvem Kopyty osla kiang). V tom naivně nostalgickém světě je místo i pro sňatkového podvodníka ze staré školy a upovídanou kapsářku.

Pokud jde o provedení, klíčovou oporou seriálu je nesporně kvalitní herecké obsazení v čele s Michalem Dlouhým v titulní roli. Na Exnera se hodí dobře, škoda, že zatím toho neměl na práci o mnoho více než zaujímat různé sošné pózy a elegantně kontrastovat se svými dvěma fámuly, poručíky Beránkem (David Novotný) a Vlčkem (Jan Vondráček). Jejich předepsané interakce nejsou bůhvíjakým skvostem situační komiky, právě díky hereckým představitelům ale nejsou úplně bezkrevné.

Režisér Vít Karas zřejmě zvládá vedení jednoduchých figurek, horší je to, když dojde na psychologicky náročnější charakter. Naprostým omylem bylo v úvodních dílech seriálu jeho pojetí klíčové postavy mladého psychicky nevyrovnaného muže, který má být sice dětinský, ale zároveň mužný a přitažlivý – a to se opravdu nepodařilo. S tím ovšem padlo celé vyznění epizody, která jinak mohla být, poměřována svým záměrem, solidně odvedenou prací.

Návrat kapitána Exnera vody české televizní detektivky nijak zásadně nerozbouří, ale pro někoho může být v kontextu současné produkce vítanou alternativou. Přejme Primě, ať s ním uspěje, a buďme rádi, že jej nenatočila z veřejných peněz Česká televize.