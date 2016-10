RECENZE: Co by otec pro svou dceru neudělal aneb Proč je Toni Erdmann nadstandardní filmový zážitek

Spolu s dobrou pověstí Toniho Erdmanna se traduje i povzdech jeho režisérky nad tím, že během práce na filmu ztratila jistotu, zda vůbec točí komedii: „Během natáčení jsem říkala producentovi – myslím, že to bude velmi, velmi smutný film. Je mi to hrozně líto: vím, že jsme to prodávali jako komedii.“ Důvěru v to, že film je ve skutečnosti radostný, jí prý vrátily až jednoznačné reakce publika.



Snímek Maren Adeové skutečně je komedie – a povedená. Ale zároveň obsahuje tolik znepokojivé esence, že jej nelze jen prosmát. Sám titulní Toni Erdmann není vůbec jednoznačná figura: je to fantom, který se zrodil z téměř manické touhy žertovat, ale také z velké osamělosti a bolesti. Ono jméno si pro své alter ego vymyslel stárnoucí učitel hudby Winfried Conradi, který s lehkým zděšením zjišťuje, kam to dotáhla jeho dospělá dcera Ines: ne že by nebyla úspěšná, naopak. Zastává významný manažerský post v nadnárodní poradenské firmě a momentálně pracuje v Bukurešti, kde její společnost usiluje o podíl na restrukturalizaci rumunského těžebního průmyslu – tedy rozhodně nic žertovného.

Kanadské žertíky

Winfriedovou životní vášní jsou naopak kanadské žertíky, zejména v podobě nejrůznějších převleků: lze si představit, že jeho okolí jich má za ta léta plné zuby. Zastydlý vtipálek by ale nejspíš raději umřel, než by se svého přístupu k životu vzdal.

Nezapnutelné šaty odstartují klíčový zlom ve filmu Toni Erdmann.... Peter Simonischek jako Winfried/Toni

Jistě byly časy, kdy se Ines k jeho vylomeninám ráda připojovala, ty doby jsou však dávno pryč. A toto vědomí na Winfrieda dolehne obzvlášť těžce poté, co mu zemře jediný společník, starý, slepý pes. Winfried se neohlášen vydává za Ines do Bukurešti s nadějí, že ji vysvobodí ze zakletí odlidštěného, neurotického korporátního světa a připomene jí přirozené kořeny prostého štěstí. Winfrieda pohání naděje, že tam někde uvnitř odcizené Ines má svého starého dobrého, potrhlého spojence... A když se k němu neprobojoval pod svou vlastní identitou, možná se to podaří někomu ještě mnohem bizarnějšímu – ne uvěřitelnému hochštaplerovi jménem Toni Erdmann, který se vydává za personálního kouče a německého ambasadora a vstupuje Ines do života v těch nejnevhodnějších situacích. Toni Erdmann „opruzuje“ u manažerských jednání své dcery iv jejím společenském životě tak důkladně a netaktně, až tyto umělé události zbaví veškeré předstírané důstojnosti a závažnosti.



Stalker, nebo zachránce?

Winfriedovo odhodlání je obdivuhodné, ale také poněkud sporné: ani divák si dlouho nemusí být jistý, zda je mu Winfried tak docela sympatický, když se obsedantně, možná i sobecky vlamuje do života své dávno dospělé dcery. Jeho vtipy jsou na úrovni puberťáka a dětinsky se jeví i jeho úpornost. Lze vůči němu cítit soucit, případně i lehký odpor. Jenomže studie osamělého, „vystíhovaného“ života manažerky Ines dává Winfriedovi čím dál víc za pravdu a snímek nezadržitelně směřuje k jeho rehabilitaci i ke kýžené katarzi. Ty dvě a tři čtvrtě hodiny jsou potřeba právě na to, aby se tenhle dramatický přerod odehrál jaksi doopravdy, ne jen v účelové zkratce.

Ines na večírku nečekaně vystřihne píseň Whitney Houston Greatest Love of All.

Peter Simonischek je jako Winfried/Toni věrohodně „střelený“ i vnitřně smutný, hlavní hvězdou filmu je ovšem skvělá Sandra Hüllerová jako ambiciózní, prací posedlá predátorka nadnárodního byznysu, v níž se proti její vůli probouzí dcera svého otce. Za mnohé skvostné scény jmenujme obdivuhodný výkon při interpretaci písně Whitney Houstonové Greatest Love of All. Za pozornost stojí sugestivně ztvárněné prostředí nadnárodního poradenského byznysu a jeho lokální odnože – snaživá rumunská asistentka Anca (Ingrid Bisuová) je vedle Ines další dojemnou ženskou postavou, jež o svém smutku ale ještě neví.



Humor ve filmu spolehlivě zabraňuje případnému předávkování sentimentem – ale nepřebíjí důležité vážné tóny. A také se tu nepředstírá žádný definitivní happy end. Proto je Toni Erdmann nadstandardní filmový zážitek.