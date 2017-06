RECENZE: Deadtown. Formani tasili kolty jen dočasně

Po několika úvodních minutách představení Deadtown na pražské náplavce si divák může pomyslet, že letních produkcí je v metropoli přespříliš, a začne se těšit na taneční, „intelektuálnější“ a minimalističtějští festival Nultý bod, nebo pokud opravdu chce kvalitní letní zábavu, pak na novocirkusovou parádu Letní Letnou.

V první části inscenace se totiž zpívá, tančí kankán, kouzlí, žvaní a vrcholným číslem je artista na kole (pokud nepočítáte herce v medvědím kostýmu). Vše je pitvorné a rádoby humorné. Často se samozřejmě ocitáme za hranicí „dobrého“ vkusu.

Pak ovšem přijde zlom. Majitel tohoto laciného kabaretu, kterého hraje Petr Forman patřičně úlisně, už v téměř nesnesitelném okamžiku pronese, že bychom se na to mohli dívat ještě nějakou dobu, ale magie je jinde. A opravdu se najednou ocitáme v jeho snění, v jeho cestě do fantazie, do jiného (nového) světa. Přenášíme se pomocí znamenité černobílé a především vtahující projekce do Mrtvého města. Tento umělecký a stylový náraz je skvělý.

Pak ovšem přichází další část hry. Je nám ukázán banální či naivní příběh lásky a jejích překážek (jak je známe z prvních filmů). Je to krásně nasvíceno, po užívají se filmové triky, scéna je variabilní, herci jsou precizně nalíčeni a dobově oděni. Je to trochu duchařské – hraje se tu například se ztracením, nebo lépe řečeno přemisťováním postav během krátkých okamžiků, kdy je absolutní tma. Má to mírně dekadentní atmosféru.

Herci, zpěváci a tanečníci (například Veronika Švábová, Jacques Laganache, Vojta Švejda, Daniela Voráčková, Josefína Voverková, Marek Zelinka) jsou hbití, mají správný výraz – ať už kabaretní, pokleslý, či mírně hororový. Ale vše je vnějškové, vytvářeno jen pro oko, ucho a na efekt. V srdci a mysli toho moc po skončení nezůstane, jako tomu bylo například u legendárního Obludária, které mělo premiéru již před deseti lety.

Poté můžete vyjít na jeviště, kde je také salonní bar, a dát si pivo nebo limo. Ta pospolná atmosféra, kdy se ocitáte jinde, je kouzelná. Dostanete se na chvilku do jiného světa, snad zapomenete na běh všednodenní. Ale i na tuto kratochvíli pravděpodobně za pár dní zapomenete.

Se zkušeností několika návštěv Disneylandu si dovolím prohlásit, že je to srovnatelný kulturní zážitek. Vše je perfektně fungující, někdy dokonce uchvacující, ale chybí podstata, chybí nadstavba. Přesto, pokud jste už letně naladěni, na Deadtown běžte, v Praze bude Divadlo bratří Formanů hrát do konce června.