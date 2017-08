RECENZE: Divadlo Continuo dokazuje, že v kruhu se nikam dojít nedá

Divadlo Continuo se v roce, kdy slaví 25 let od svého založení, vrátilo do svého druhdy oblíbeného místa – na zámek Kratochvíle. Uvedlo zde svůj tradiční letní site-specific, tentokrát pod názvem V kruhu. Série představení se koná od 3. do 14. srpna.

Někdejší Kratochvílení provozovalo Continuo na jihočeském zámku u Netolic v letech 1997–2006 a projekt měl po celou dobu velký úspěch. Umělecký šéf souboru Pavel Štourač však cítil potřebu změnit terén a najít novou inspiraci, což se mu také podařilo; vznikly další zajímavé projekty na rybnících, ve zničeném statku, ve vlaku, ve staré cihelně, v podzemí...

Letos se soubor na Kratochvíli vrátil s novou divadelně-výtvarnou kompozicí, která opět proměnila renesanční vilu a její zahradu ve svět přízračných obrazů. Dokonalá architektonická symetrie rajské zahrady uprostřed s letohrádkem – to vše ještě obklopené vodním příkopem – tvůrce dovedla ke stvoření uzavřené oázy, do níž by nemělo proniknout nic rušivého z okolního světa. Utopický model souladu a klidu je samozřejmě neudržitelný, je také brzo narušen a zmizí v tmavých vodách. Continuo s tímto aktuálním tématem opět zachází po svém, originální poetika postavená na spojení výtvarna, pohybu, hereckých akcí a hudby se stále ještě dokáže občerstvovat a nacházet nové polohy. Inscenace V kruhu se odehrává na hladině vodního příkopu, diváci putují podél něj, ze tmy se postupně vynořují minipříběhy a výjevy, jejichž symbolika je výmluvná, tohle divadlo obrazů se nakonec složí v jasný celek. Jako vždy atmosféru dotváří výborná hudba a zvuky, kakofonie tónů se mění v baladickou či etnicky znějící hudbu, doprovázenou syrovými zpěvy.



Začíná se na dlouhém dřevěném pontonu opatřeném dřevěnou konstrukcí s černými čtverci látky. Herci vycházejí z těchto zákrytů, dvojice tančí, střetávají se, sedí na židlích, loví cosi ve vodě. Ze svého pontonu jsou ale vyhnáni, musí jej z neznámé příčiny opustit a vstoupit do tmy. Různé kompozice těl na dlouhém molu i díky svícení a odleskům vody vycházejí zajímavě, ale možná by úvod mohl být kratší, protože mladí herci nejsou tak pohybově disponovaní, aby dokázali strhnout.

Následující výjev je asi nejsilnější – tvůrci přehradili část vodního příkopu a vznikla jáma obehnaná zdí a plná bahna, v němž uvízla stará loď, přetížená nákladem, který z ní padá a je stále vršen. V bahně se jako příslovečný Sisyfos marně pinoží lidé, táhnou loď, která se ani nehne, jiní se pokoušejí pohnout se zabořenou károu, další cosi zatlouká, o kus dál dva zkoumají nehybné tělo, apokalypsu netřeba vysvětlovat. Lidem se podaří přejít dál do vody na dřevěných prknech. Ta jsou ale nejistá, dokud se z nich nepodaří vytvořit kruh, který pak jistotu nabídne. Ovšem dosti pofidérní: v kruhu nelze nikam dojít a je třeba znovu se ponořit do neznámé vody. Připlouvají hnízda z proutí, která vrhají monstrózní stíny, a běženci vstupují na pevnou půdu. Je to stejný ponton jako na začátku, jen na opačné straně. Kruh se uzavřel.

Lidé otevírají svá promáčená zavazadla a natírají se rozmoklou bílou hmotou, která jim na obličeji ztuhne jako maska bez očí a úst. Sedí a čekají. Jsou jiní, změnili svou identitu, zbavili se paměti a vše se může opět opakovat, nový příběh se už rodí a nic dobrého nepřinese.

Projekty Continua jsou fantaskní a magické, ale také mívají groteskní, až pochmurné naladění. Poslední site-specific V kruhu působí hodně neútěšně, závěrečný výjev s nehnutě sedícími herci s bílou hmotou místo obličeje je autentickým výrazem beznaděje. Při pohledu na současný svět se ale zobrazení pocitů marnosti a bezvýchodnosti zdá být logickou výpovědí.