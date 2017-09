RECENZE: Loganovi parťáci. Odbarvený Daniel Craig se snaží prokopat z mizérie

Režisér Steven Soderbergh přichází s odlehčenou lupičskou komedií, v níž někdo může najít i sociální komentář ke stavu Trumpovy Ameriky.

Steven Soderbergh před čtyřmi lety ohlásil konec své kariéry režiséra celovečerních filmů – na odpočinku ale dlouho nevydržel. Způsob jeho comebacku je i není překvapivý. Na jedné straně se můžeme podivit, že si režisér, který se rozloučil oceňovaným životopisným snímkem Liberace!, vybral k návratu nenáročnou komedii. Na druhé straně Soderbergh touto volbou zřetelně odkazuje k jednomu ze svých výrazných dřívějších projektů, tedy k remaku filmu Ocean’s Eleven (neboli Dannyho parťákům). A navíc jsou vLoganových parťácích, navzdory nesporné snaze po vstřícnosti vůči publiku v letních kinech, také prvky, které lze při troše dobré vůle označit za podvratné.

Je to především samo prostředí, do něhož je komedie o svérázném lupičském plánu zasazena: je to svět „buranů“ ze Západní Virginie, kraje zmiňovaného v legendární písni Johna Denvera Take Me Home Country Roads. Sentiment obsažený v této písni se v Soderberghově snímku ostentativně rozpíjí v lacině třpytivých barvách podniků lidové zábavy – automobilových závodů NASCAR nebo bizarních soutěží krásy dokonale nalíčených malých holčiček.

Závodní okruh, respektive peníze, které tam během závodu obchodníci posílají do centrálního trezoru potrubní poštou, je cílem lupičského plánu, který vymyslel Jimmy Logan (Channing Tatum), pracant propuštěný ze zaměstnání kvůli byrokratické zlovůli. A soutěže krásy jsou místem, kde se realizuje jeho dcerka – bytost, která v Jimmym probouzí jeho lepší stránku.

Jimmy do plánu zapojí mj. svého bratra Clydea, který přišel o ruku v Iráku; hraje jej Adam Driver, který dává této postavě místy téměř tragický odstín. A klíčovou figurou plánu je místní expert na výbušniny Joe Bang (Daniel Craig, vyparáděný jako padouch z bondovky). Toho je potřeba nenápadně dostat z vězení a pak zase zpátky. A ještě na jeho přání přibrat do akce jeho dva přiboudlé bratry...



Jimmyho plán není nijak elegantní, ale kupodivu se zdá, že bude fungovat. Tak jako funguje i scénář debutující Rebeccy Bluntové (kterou ovšem moc lidí nevidělo a existují vážné pochybnosti o její identitě). Je to místy až naivní hra s použitými figurkami a stereotypy, ve výsledku ale příjemně překvapí. Necháme-li se Loganovými parťáky celkem nenáročně bavit, můžeme z kina odejít spokojeni. Opatrně lze přidat i vážnější zamyšlení nad zobrazeným světem, kde se pokleslost a zmatení hodnot snoubí s potřebou citů a touhou po něčem lepším, co člověku mohou, ale také nemusejí přinést uloupené peníze.