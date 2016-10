RECENZE: Originální animace, humor i akční podívaná. Nabídku Lichožroutů nelze odmítnout

Stručně řečeno, Lichožrouti jsou tak „cool“, až je to málem moc: předloha, která získala titul Kniha desetiletí, osobitý výtvarný rukopis, elitní herecké obsazení, hyperrealisticky vyvedené exteriéry těch „správných“ pražských lokací: Tančící dům, železniční most, náplavky u Vltavy, samozřejmě i panoráma Hradčan, všudypřítomné tramvaje T3... Obrazově jsou Lichožrouti skutečnou reklamou na alternativní atrakce české metropole. A svým obsahem se šikovně strefují do obecně přijatelného morálního poselství o potřebě tolerance a důležitosti rodiny, která zároveň může nabývat celkem nestandardních podob.



Základem příběhu je známé Šrutovo odhalení, že za prokazatelným mizením vždy jedné z páru ponožek stojí zvláštní národ malých, pro běžného smrtelníka neviditelných lichožroutů, kteří se ponožkami živí. Jejich „zločinecká“ podstata dala vzniknout animované gangsterce, jejíž protagonisté si nakonec uvědomí, že „fusekle nejsou všechno“.

Hlavním hrdinou je dobře vychovaný mladý lichožrout Hihlík (mluví hlasem Kryštofa Hádka), který se po smrti svého dědečka vydává na druhý břeh Vltavy hledat své jediné další příbuzné. Jeho strýc Padre (Ondřej Trojan) je hlavou zločineckého gangu, jehož sláva už ovšem poněkud pohasíná. Vyžívá se v nezdravém hromadění ukradených ponožek – a i Hihlíkovi bratranci Ramses (David Novotný) a Tulamor (Jan Maxian) jsou poněkud zkažení. Pořád ale ne tak jako někdejší Padreho komplic Kudla Dederon (Marek Taclík), který si založil vlastní gang a neštítí se ani nejhoršího prohřešku proti etice lichožroutů: klidně krade obě ponožky naráz. I v jeho gangu se nicméně najde světlá postava, půvabná lichožroutí lupička Žiletka (Tatiana Vilhelmová). Situaci nejprve komplikuje a posléze pomáhá vyřešit Profesor (Josef Somr), umanutý lidský badatel odhodlaný prokázat existenci lichožroutů. Líčí na ně pasti a chce je za každou cenu ulovit. Daleko šťastnější však bude, pokud se mu podaří se s nimi spřátelit...

Lichožrouti ČR 2016

Režie: Galina Miklínová Scénář: Galina Miklínová a Pavel Šrut Hudba: Filip Míšek a Martin Tvrdý Mluví: Kryštof Hádek, Josef Somr, Stanislav Zindulka, Jan Maxian, David Novotný, Ondřej Trojan, Marek Taclík, Tatiana Vilhelmová, Matěj Ruppert, Aleš Najbrt ad. Premiéra 20. 10.

Podívaná je to patřičně akční, samozřejmě nekrvavá, i když bez obětí se válka lichožroutských gangů taky neobejde. S žánrem gangsterky si tvůrci pohrávají vtipně a vděčných žertů na téma ponožek je ve filmu právě tak akorát. Počítačovou animaci „polidšťuje“ ruční prokreslení figur, jejichž podoba je už od dob knižní ilustrace originální a nezaměnitelná. Nechybí ani chytlavá hudební čísla, zážitek je tedy komplexní. A opravdu, na tenhle film se nemusí bát své děti přivést ani zarytí strážci dobrého vkusu.