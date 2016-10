Je to dost neuvěřitelné, ale z šestadvaceti písní, které toho večera zazněly, byly jen tři z absolutních Simonových „greatest hits“, jež, málo platné, pocházejí z období spolupráce s Artem Garfunkelem: kromě The Sound of Silence také šestý přídavek The Boxer, ve kterém slavné „laj la laj“ zpívala jemně a citlivě celá hala, a Homeward Bound startující poslední třetinu koncertu (dobrá, musíme připočíst i krátkou instrumentální citaci čtvrtého songu z té doby El Condor Pasa). Takhle se vykroutit z „povinných cviků“, to skutečně vyžaduje celou osobnost.

To samozřejmě neznamená, že by se na koncertě nehrály slavné a velmi známé písně. Už to, že hned pět kousků pocházelo z autorova patrně nejznámějšího alba Graceland a jen o jeden méně z The Rhythm of the Saints (prvního Simonova alba, které vyšlo „v reálném čase“ po sametové revoluci také u nás a lze tedy předpokládat, že je mají Češi pod kůží - což ale patrně písničkář netuší), jaksi pojistilo atmosféru a dobrou interakci mezi pódiem a hledištěm. Plus k tomu připočtěme další absolutní jistoty z kategorie nejlepších starších Simonových písní kalibru Still Crazy After All These Years, 50 Ways to Leave Your Lover, Slip Slidin’ Away, Me and Julio Down by the Schoolyard nebo Duncan.

Přestože byl koncert součástí turné k letošnímu albu Stranger To Stranger (dokonce zahajoval jeho evropskou část), z aktuální novinky zazněly jen tři písně: titulní, přídavková Wristband (při níž zpěvák významně onen titulní náramek opravňující umělce ke vstupu do zákulisí, o němž ironická píseň pojednává, publiku ukazoval) a píseň Werewolf. Ta se svou ponurou atmosférou, provázenou vlkodlačím vytím aspiruje na nejbizarnější okamžik celého koncertu.

O člověku, který píše a instrumentuje takovéhle věci, je vlastně dost těžko mluvit jako o „písničkáři“, když to označení máme spojeno v podstatě s folkovými zpěváky. K němu má Simon nejen v nových písních, ale celým pojetím koncertu, v podstatě až na výjimečné momenty oddechu při vyprávěcích baladách jakéhosi roztančeného karnevalu s převládajícími africkými a latinskými rytmy, stejně daleko jako třeba k metalistovi. Když v propojených písních Diamonds on the Soles of Her Shoes a You Can Call Me Al z Gracelandu, kterými koncert před přídavky vyvrcholil, vyzval do té doby způsobně sedící publikum k povstání a pohybu, přičemž šel sám příkladem, dobrá polovina plochy se (konečně) změnila v rozpohybovaný kotel. Škoda, že až na konci.

Paul Simon se předvedl na koncertě s velmi civilním nasvícením, prostým jakýchkoli nadbytečných „opiček“, ve vynikající formě. Snad jen ve vyšších pasážích nejstarších písniček bylo cítit trošičku nejistoty, ale to by bylo skutečně jen nepřípadným hledáním hnid za každou cenu. V plné kráse prezentoval všechny svoje „umělecké funkce“: autorství skvělých písní i jejich vynikající interpretaci. O milém způsobu vystupování a komunikace s publikem, mezi něž patřila i vzpomínka na první návštěvu Prahy a seznámení s prezidentem Václavem Havlem nemluvě.