RECENZE: Pavel Juráček. Zcela exemplární příklad

Osobnost Pavla Juráčka se v novém tisíciletí vrátila „do hry“, tedy vzbudila o sebe novou vlnu zájmu, publikací deníkových zápisů z let 1959–1974; tisícistránkový svazek vydal roku 2003 Národní filmový archiv v editorské péči Jana Lukeše. Ta „bichle“ náleží k několika málo zásadním deníkovým publikacím domácí provenience, které tu po roce 1989 vyšly (a inspirovala Divadlo Na zábradlí k inscenaci Zlatá šedesátá aneb Deník Pavla J., režie Jan Mikulášek, premiéra 20. září 2013, na repertoáru dosud).

Zhruba deset let poté po zveřejnění Deníku (1959–1974) Pavel Hájek, pracovník Knihovny Václava Havla, začal zpracovávat bedny s mnohočetnými dokumenty, jež ve sklepě domu v pražské Růžové ulici, kde bydlí, schraňoval filmařův syn Marek Juráček, který je Havlově knihovně věnoval. Roku 2014 Hájek otevřel řadu nazvanou Dílo Pavla Juráčka. Vyšly v něm zatím tři paperbacky kapesního formátu: titul Prostřednictvím kočky (Texty z let 1951–1958) představuje především rané Juráčkovy prozaické pokusy; Situace vlka (western 1971–1982) obsahuje stejnojmenný filmový scénář, který Juráček napsal na motivy povídky Jacka Londona Neočekávané; svazek Postava k podpírání (groteska 1962–1963) shrnuje různé verze scénáře stejnojmenného středometrážního filmu, jímž Juráček roku 1963 režijně debutoval. Tyto knížky nesou na obálce kruhové logo s označením edice a pořadovým číslem daného svazku: 1, 10, 4.

Co do edičního pojetí se nyní vydaný brožovaný titul Ze života tajtrlíků řadí ke zmíněným třem paperbackům, ale logo vyznačující ediční řadu na obálce schází a formát knihy je jiný, mnohem větší (a kromě Knihovny Václava Havla se na vydání podílel Národní filmový archiv). Formát je přitom sladěn s novou edicí deníků, jež odstartovala rovněž před několika málo týdny. Tu připravuje nakladatelství Torst, bude čtyřsvazková, přičemž záznamy již publikované roku 2003 se budou nacházet ve třetím svazku onoho kvarteta knih (a projdou novou redakcí). Úvodní publikace této řady, jež by měla být zkompletována do konce příštího roku, čítá přes tisíc velkoformátových stran, edičně ji zpracovala Marie Kratochvílová a jmenuje se jednoduše Deník / I. 1948–1956 (na tento titul přineseme v dohledné době samostatnou recenzi v sobotní příloze Orientace).

Své věci rozumím

Do výboru Ze života tajtrlíků zařadil editor Pavel Hájek texty, jež pro zjednodušení označuje jako publicistické. Je to však pestrá snůška, kdy adjektivum publicistické musíme hodně roztahovat, bychom jím vše sepnuli: do prvního oddílu editor zařadil několik málo novinových článků z let 1954–1957, jež Juráček publikoval v různých periodikách včetně Vesnických novin Nymburska, jejichž redaktorem byl v letech 1956/57. Nejrozsáhlejší je prostřední oddíl posudků, úvah, komentářů a portrétů z let 1960–1971. Závěrečný oddíl přináší rozhovory z let 1962–1978: jeden, který Juráček pořídil (s Oldřichem Lipským a Milošem Macourkem) a bezmála dvě desítky interview a portrétních náhledů, jež Juráček poskytl.

Pro Juráčkovy novinářské juvenilie platí totéž co pro jeho rané prózy ze svazku Prostřednictvím kočky: talent – vypravěčský a pozorovatelský – se nezapře. Juráček zkrátka uměl od mládí podmanivě a bystře psát. Pravda, tyto své schopnosti dával kolem svých dvaceti let věku do služeb plátků zřejmě nevalné úrovně a sám se zprvu prsil politickou uvědomělostí – sem tam špikoval texty poststalinistickou snaživostí (ale pozor: nebyl to žádný ideový kanec typu Pavla Kohouta té doby!).

Zatímco ideově se Juráček hledal a propagandistický balast odhazoval postupně, přičemž již v první půli šedesátých let – jak lze vyčíst z pozdějších příspěvků v knize – se jej téměř úplně zbavil, tak ve věcech umění, rozuměj řemesla, byl zralý téměř okamžitě. Jeho lektorské posudky na filmové scénáře z let 1960/61 zůstávají dodnes podnětnou školou dramaturgie. Na tak malém prostoru tak věcně rozebrat filmovou předlohu, to se dneska nevidí. Představte si, že by nyní kdesi seděl pětadvacetiletý „řízek“ a naprosto fundovaně by dramaturgicky rozebíral nabízené scénáře o generaci či dvě starších kolegů; vypsal by v posudku, co je třeba v předloze změnit, proč to či ono by na plátně nefungovalo... Česká nová vlna byl fenomén vyrůstající ze specifické dobové chemie, z konstelace, která se na jednu stranu těžko uchopuje, vysvětluje a opakuje, ale na stranu druhou by prokazatelně nebyla možná bez umělecky a intelektuálně schopných lidí, jako byl mimo jiné Juráček.

Jestli lze dojmy z textů v knize Ze života tajtrlíků stručně shrnout, pak třeba takto: tím pestrým souborem přímo i nepřímo prochází motiv chvály řemesla a umění coby aktivity nikterak magické či éterické, avšak uplatňovat na umění divácké požadavky takzvaného zdravého rozumu a obyčejného člověka je cesta k rychle zapomenutelné průměrnosti. Juráček uměl vysvětlovat zákonitosti umění, ale požadoval v něm prostor pro nevysvětlitelné. Jak šel čas a dorazila normalizace, nemohl s tímhle nenarazit. To odrážejí závěrečné tři texty knihy (dvě interview a jedna rozšířená zpráva) ze sedmdesátých let. Vlastně pro něho šlo, aniž to Pavel Juráček tehdy tušil, o rozlučku s filmem. Zbývalo mu jen přežívání...