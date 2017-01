RECENZE: Podivuhodné zvuky z podzemí

Navzdory tomu, že hudební průmysl na své úspěšné roky už jen vzpomíná, v jednom směru se jeho přístup ani trochu nezměnil: v pravidelném každoročním útoku na vánoční trh. I v uplynulém roce však pokračoval jeho posun kalendářem vpřed. Velcí vydavatelé boj o posluchače zahajují nyní nekompromisně už s koncem prázdnin, naopak kdysi novými tituly zahlcený prosinec je v posledních letech stále více považován za dobu „s křížkem po funuse“.

Poslední důležité tituly mainstreamové hudby tak vyšly s koncem prvního prosincového týdne a pak už nastala skoro měsíční vydavatelská pauza. Není divu, že tento čas nyní patří malým vydavatelstvím menšinové a nekomerční hudby, pro které prodej nikdy nebyl na prvním místě.

Jeden sarkasmus za druhým

Co do počtu titulů to platí především pro pražskou značku Polí5. Po listopadovém pozoruhodném debutu zpěvačky Ridiny Ahmedové a kontrabasisty Petra Tichého HLAS kontra BAS se s další nahrávkou Pošlete čaulíře ohlásila „hip-folková“ dvojice Debbi Love. Nejen ze slam poetry scény známá vokalistka Biomasha na ní chrlí jeden sarkasmus za druhým a bez sebemenších skrupulí i korektnosti předhazuje své vidění ne vždy radostné současnosti. Vtipně a trefně mnohem častěji než naštvaně. Což platí i o výrazně ženském pohledu přítomném ve většině skladeb. Slogan „Vesmír se rozhodl skoncovat s lidstvem prostřednictvím žen“ je jen jeden z mnoha.

Zatímco o čtvrtém sólovém albu Martina Kyšperského jsme už v LN psali, rok 2016 vydavatelství uzavřelo s opravdu neobvyklým záznamem Ordinarium. Na formátu DVD zachycuje sestřih improvizovaných vystoupení z mnoha aktivit známého Radomila Uhlíře, v tomto případě performera. Ten už se zcela oprostil od konkrétních textů a jen vyluzuje podivuhodné zvuky. Zcela improvizovaná je i hudební kulisa, o kterou se postarali saxofonista Mikoláš Chadima, všestranný a nejen jazzový trombonista Jan Jirucha, klávesista Jiří Jandourek a bubeník Cyril Kaplan ze stále populárnějších Vložte kočku. Součástí nijak posluchačsky vstřícné produkce jsou i promítané Uhlířovy obrazy, které ještě posilují dojem bizarnosti.

Své undergroundové příznivce potěšila se závěrem roku i lounská značka Guerilla records. Smottem „Chaos-art není jen nové politikum, ale především odkaz na tvořivé mystérium světa“ vyšlo dvojalbum experimentátora Mirka Vodrážky. Zatímco na prvním disku se objevil archivní záznam z roku 1992 nazvaný Psychochaos, aktuální odpovědí je pak druhý s názvem Chaosmos. Nahrávku skvěle doplňuje i poprvé publikovaný dvacetistránkový undergroundový dokument Manifest chaotické hudby z roku 1989. Opium Jazz, třetí album formace Dekadent Fabrik, sice také často pracuje s improvizací, ale se svými tepajícími elektronickými rytmy a halucinogenní i mystickou atmosférou působí vedle Vodrážkových chaotických avantgardních výbojů vlastně celkem tradičně.

Hluční rockeři

Plodně loňský rok uzavřel i label Silver Rocket, známé útočiště především hlučných alternativních rockerů. Vidim, už páté album z Mělnicka pocházejícího tria Bumfrang 3, vydané v koprodukci se spřízněnými Sakraphon, nabízí ovšem nijak agresivní a častěji náladově zamyšlené písničky. Poměrně originálně v sobě spojují vlivy amerických psychedeliků a space rockerů s odkazem české alternativy, který podporuje i hostování Jiřího Jelínka, někdejšího saxofonisty Psích vojáků a Garáže.

Pravým opakem je další nahrávka severočeských Kiss Me Kojak s poněkud sarkasticky vyznívajícím titulem Láska a porozumění. Brutální, zběsilostí nešetřící jízda dvou baskytar, nad kterými se vznáší divoká trubka, funguje očistně a nespoutaně.

Šance pro nové legendy

Příval nových nahrávek z konce roku od interpretů, kteří opravdu nemohou pomýšlet na ekonomické zhodnocení svých uměleckých snah, je dobrým argumentem především těm, kteří skepticky dedukují z úpadku hudebního průmyslu a proměn forem i přístupu současných hudebníků často opakované teorie, že je současná hudební nabídka horší a že „staré legendy nikdo nenahradí“. Protože právě z podobného podhoubí, které nepředpokládá finanční efekt, mají nové hudební legendy i respektované autority šanci vzejít.