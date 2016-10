V roce 2014 odmítla Česká televize koprodukovat Kancelář Blaník, jediný skutečně povedený a nebojácný satirický seriál v historii české televizní tvorby. Těžko říci, zda to někoho na Kavčích horách mrzí: možná ani ne. Pro veřejnoprávní televizi připoděšeného typu je jistě pohodlnější vysílat „satirické“ pořady asi tak ostré a přímočaré, jako bylo za normalizace Televarieté. A do této kategorie bohužel s největší pravděpodobností spadne i nová série Kosmo.



David Novotný, Eva Josífková, Petr Vančura a Jakub Žáček v seriálu Kosmo.

Údajný český plán samostatného letu na Měsíc je záležitost tak dokonale odtažitá a anachronická, že si v jejím rámci může satirik brousit pero jako o závod, a stejně nikoho doopravdy nenaštve. Může se snažit do příběhu dodávat narážky na aktuální politickou situaci, může úvodní znělku zakončit fotografií Olgy Hepnarové, může (v budoucích dílech) sponzorem letu učinit drůbežáře a pojmenovat ho Anton Hrabiš, a stejně pořád půjde jen o neškodné plkání. V tom ohledu je tedy Česká televize Petra Dvořáka v bezpečí.

Záhadný masakr pilou

I v takovém případě by ale snad ještě šlo vyrobit seriál, který by byl aspoň normálně vtipný. Koneckonců o autorovi Tomáši Baldýnském je prokázáno, že vtipný a chytrý je. Je tedy trochu záhada, proč Kosmo loví žerty tak ztěžka, proč se potácí v tak infantilní rovině a topí se v těch nejutahanějších stereotypech. Tunelář Sumec zaměstná v kosmickém programu muže jménem Chromý a Cikán, aby na ně mohl pobírat tučné příspěvky... Mysl divákova v tu chvíli marně hledá záchytný bod, který by ji přesvědčil, že to celé není tak otřesně pokleslé, jak se to jeví. Autor těchto řádků bude nesmírně rád, když mu někdo vysvětlí, že je to vlastně nějakým způsobem chytré: uleví se mu. Stejně tak bude vděčen za vysvětlení, jak může ze slova „Brdy“ řezem pilou vzniknout slovo „prdy“. Ani opakovaný praktický pokus mu to neobjasnil.

Kdo režíruje režiséra?

Trochu záhadné jsou pak i titulky pořadu. Dá se pochopit, že je-li člověk zároveň scenáristou a kreativním producentem, nemá už čas vlastnoručně pilovat dialogy o prejtu. Ale je-li dramaturg Zdeněk Dušek také vykonavatelem „herecké režie“, co potom má v této dramatické miniatuře proboha na starost režisér Jan Bártek (s podporou dvou pomocných režisérů)? Vedle herců už byla v prvním díle Kosma jen ovce, tak tedy snad tu. Nebo režiséra herců.

Bylo by nejspíš hodně optimistické doufat, že se série v příštích dílech zásadně promění a začne nějak fungovat. I když, jak vidno iz webových stránek pořadu, některé změny nastanou: třeba pravdomluvnou Čechoameričanku s vesele velkým hrudníkem Musilovou, kterou první díl představil jakožto hlavní postavu, v dalších částech moc neuvidíme. Proč taky. A tajemník ministra školství s žertovným jménem Repelent nemilosrdně seškrtá školám, které se nacházejí v blízkosti vápencového lomu, z rozpočtu křídy. Tedy, tomu už říkáme opravdu nemilosrdná satira!