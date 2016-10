David Matásek v hlavní roli seriálu Polda. | foto: TV Prima

PRAHA Po původní nemastné neslané seriálové telenovele Mordparta (která se vydávala za krimi seriál) se televize Prima pustila do zahraniční licence a člověk by si řekl, že když už má scénárista notičky, nemuselo by se toho moc pokazit. Jenže Primě se to i tak moc nepovedlo.

David Matásek v roli drsného policisty, který se po 20 letech znenadání probudí z kómatu a už za tři týdny klepe na dveře svého bývalého parťáka a hlásí se na své staré místo působí minimálně komicky. Ale na logiku si tento seriál nehraje. Bohužel. Hraje si totiž na detektivku, a to je jeho největší problém. Protože detektivní zápletky jsou v Poldovi naprosto potlačeny a vlastně nikoho (včetně herců a scénáristů) nezajímají. Podezřelí se sami udávají, důkazní materiály dodává deus ex machina a vzorky DNA získá vyšetřovatel během půl hodiny (Polda v tomhle trumfne i laboratorní supermany z Kriminálky L. A.). RECENZE: Vychvalované Kosmo přináší místo satiry bezzubý humor Polda se sice nebere příliš vážně, ale očekával bych alespoň elementární logiku při vyšetřování případů. Jenže tady je policejní práce jen kulisou ke konverzační komedii postavené na generačním rozdílu mezi 20 let spícím policistou a dnešní dobou. Ale ani tahle rovina seriálu není nijak zábavná. Jednak se autorům strašně míchají doby... (mobilní telefony v roce 96 existovaly, stejně jako výzkum DNA, atd.), pivo v té době nestálo 9.- Kč a hlavně ani v té době policisté nebyli kovboji na divokém západě. A věci jako dodržování zákonů a strach z inspekce platil úplně stejně jako dnes. David Matásek prostě není Schimanski, i když se snaží seč mu síly stačí. K tomu, aby někdo mohl být opravdu drsný polda je potřeba víc, než jen plácat ženy po zadku a nosit v pouzdře za pasem revolver namísto standardní služební pistole (což je jen další ukázka toho, že scénáristé žijí mimo realitu). RECENZE: Originální animace, humor i akční podívaná. Nabídku Lichožroutů nelze odmítnout Nabízí se tady srovnání s Raplem. V něm také máme drsného policistu a mladého eléva, ale mezi nimi to jískří asi tak o tisic procent víc a ani není potřeba, aby jeden z nich dvacet let spal. Dalším pomyslným hřebíčkem do rakve jsou hudební předěly a hudba vůbec. Celá je složena z devadesátkového poprocku, jenže ten kdo jednotlivé části vybíral, asi neviděl scény, které uvozují. Protože se hodně často stává, že začne znít velmi dramatická hudba ve scéně, kdy hrdinové odjíždějí autem, aby... ...se nic nestalo a pokračoval jiný záběr. Neskutečně to ruší při sledování. Naštěstí se televizi Prima povedl casting a celková výprava, takže z Poldovi nečouhá sláma z bot a řemeslně je seriál odveden lépe, než předchozí Mordparta. Vím, že je teď modní vlna detektivek a krimi seriálů, ale aby ta vlna vydržela, je potřeba tvořit kvalitní seriály a tím bohužel Polda není. Článek byl převzat se serveru MediaHub. Oficiální anotace Kriminální seriál vycházející z žánru buddy movie, jehož hlavními postavami jsou dva naprosto rozdílní hrdinové – komisař Michal Bříza (David Matásek) a jeho parťák, absolvent policejní akademie Andrej (Igor Orozovič). Krimi / Komedie Česko, 2016, 7 h 20 min (Minutáž: 8x55 min) Režie: Jaroslav Fuit Scénář: Tomáš Holeček Kamera: Aleš Hart Hudba: Karel Havlíček Hrají: David Matásek, Igor Orozovič, Ondřej Pavelka, Lenka Vlasáková, Jiří Vyorálek, Jana Kolesárová, Mário Kubec, Zdeněk Vencl, Jan Chudý, Jan Szymik, Veronika Bajerová, Ludmila Kartousková, Nicola Votavová, Josef Horák, Jitka Sedláčková, Jana Eva, Lukáš Tišnovský Aktuální hodnocení na CSFD.cz zde.