RECENZE: The Circle. Kdo chce soukromí, ten lže a krade

Ambiciózní dívka jménem Mae (Emma Watsonová) dostane šanci, o níž snila: prestižní technologická společnost The Circle ji přijme do oddělení zákaznické podpory. Maeina kamarádka Annie už u The Circle pracuje, a je dokonce členkou širšího vedení, takže může novou kolegyni záhy provést po úchvatném firemním kampusu – je to spíše zábavní park, kde zjevně radost nebere konce.

I mítink všech zaměstnanců s charismatickým šéfem společnosti Eamonem Baileym (Tom Hanks) probíhá jako velkolepá talk show, při níž se všichni baví a zároveň si ujednotí názor na důležitá témata – jak moc je společnost The Circle významná pro blaho světa a jak scestná je snaha některých politiků stavět jí do cesty překážky. Vlajkovou lodí společnosti je aplikace TruYou, která zjednodušuje práci uživatelů s daty a zároveň z těchto uživatelů vytváří propojenou komunitu.

Žhavou novinkou jsou levné miniaturní kamerky SeeChange, schopné získávat a analyzovat neuvěřitelný objem informací. Lze je takřka v libovolném množství rozmístit úplně kdekoliv a mít tak celý svět pod dohledem.

Samotná pracovní náplň není nijak složitá, Mae má příjemně odepisovat na dotazy zákazníků a získávat za to od nich kladnou zpětnou vazbu, vyjádřenou v procentech. Trochu ji zaskočí informace, že 100 % je nejen ideál, ale vlastně i nepřímo vyžadovaná norma. Stejně tak není Mae zprvu připravena na to, že firma po ní bude požadovat zapojení do veškerých společných aktivit mimo pracovní dobu a že bude muset svým zaměstnavatelům „dobrovolně“ odevzdat takřka celé své soukromí. Brzy však zjistí, že tento proces nijak zvlášť nebolí, ba že je naopak v mnoha ohledech příjemný. Například proto, že firma zaplatí drahou léčbu roztroušené sklerózy Maeina otce.





Počáteční skepse vůči všeobecnému budovatelskému nadšení vynese hrdince přátelství tajemného podobně smýšlejícího mladíka – avšak Mae brzy své pochyby potlačí a po jistých dramatických událostech se dokonce stane tváří celé firmy. Ztotožní se s názorem, že „tajemství je lež“, a dokonce i krádež – protože ten, kdo se nechce dělit o své zážitky, jako je třeba jízda na kajaku, vlastně okrádá ty, kdo by s ním takovou zkušenost chtěli sdílet prostřednictvím kamer. Mae se prohlásí za plně transparentní a svolí k tomu, že bude pod neustálým dohledem kohokoliv, kdo bude mít zájem ji pozorovat. Chce tím podpořit radikální tezi, že zrušení soukromí z nás všech udělá lepší lidi. Od té chvíle se stává celebritou, sledovanou na každém kroku zástupy zvědavců.

Invaze do lidského soukromí spojená s globální expanzí firmy nakonec vyústí v projekt SoulSearch, který umožní ve spolupráci s horlivými uživateli do dvaceti minut vystopovat kohokoliv na světě: uprchlého zločince i docela obyčejného člověka, který třeba ani s technologiemi nechce mít nic společného. Teprve když toto obludné soukolí bolestivě zaskřípe, dojde Mae, na čem se podílí, a začne jednat...

Těsně vedle

Adaptace knihy Kruh (2013) spisovatele Davea Eggerse dobře funguje zejména po tu dobu, kdy sugestivně líčí firemní kulturu technologického predátora a znepokojivé rysy, jež vykazuje svět zformovaný do nepřirozených struktur. Tvůrci celkem nezastírají, že pro inspiraci nešli nijak daleko ze skutečného Silicon Valley a že předobrazy jejich fiktivní firmy jsou korporace jako Google, Amazon, Facebook, YouTube nebo Apple. Inteligentní, lehkou ironií prodchnutý scénář se tu zdárně propojuje s výtvarnou vizí Geralda Sullivana (v minulosti se podílel třeba na Grandhotelu Budapešť) is hereckým uměním hlavních představitelů. Tom Hanks přesvědčivě ztvárňuje ne odolatelného a zároveň demagogického vizionáře a sympaticky uvěřitelná je i „Alenka v říši divů“ Emmy Watsonové.

Tu úplně nejdůležitější a nejděsivější roli v tomto thrilleru ovšem sehrává zákeřná kolektivní identita uživatelů aplikací, které firma The Circle vytváří. Povrchnost, manipulovatelnost a sebevědomá naivita tohoto společenství je všudypřítomná a často explicitně vyjádřená vzkazy, které se objevují v obraze a komentují probíhající události. Nakonec jsou to právě uživatelé, kdo umožní korporaci naplno rozvinout její totalitní potenciál.

Úsilí o maximální podobnost s již existujícímijevy je zásadním kladem, ale zároveň také pastí snímku The Circle. V jistém okamžiku se totiž tento realistický přístup začne křížit se snahou vyhrotit příběh do obzvlášť výmluvné orwellovské výpovědi a také dostát nárokům žánru – a leccos v tu chvíli začne šustit papírem. Ať už jde o onu údajně nesmírnou popularitu, kterou získá Mae jen proto, že se nechá ve dne v noci šmírovat, nebo třeba o romantickou postavu odstaveného původního zakladatele firmy, který to všechno myslel dobře a teď v ústraní spřádá plán, jak zvrátit neblahý vývoj.



Tvůrci také poněkud přestřelili, když kvůli většímu efektu líčí dopad aplikací firmy The Circle jako beze zbytku globální. Představa (jakkoli) sjednoceného světa mohla působit pravděpodobně snad naposledy začátkem tohoto tisíciletí – a nic na tom nemění ani skutečnost, že tento snímek produkovala společnost sídlící v arabském Abú Dhabí.

Pokud bude po zhlédnutí filmu The Circle o něco méně těch, kdo bezstarostně svěří své soukromí dobrým lidem z internetu, splnil tento snímek svůj účel. Protihráč je ovšem silný a jeho svody účinné.